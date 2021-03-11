Продажи умных колонок с «Алисой» превысили миллион устройств

«Яндекс» сообщил о том, что продажи умных колонок с голосовым помощником «Алисой» достигли 1,3 миллиона устройств. Основная доля продаж приходится на «Яндекс.Станцию» и «Станцию Мини», остальное — это «Яндекс.Станция Макс» и умные колонки партнёров, в которых тоже живёт «Алиса».

«Нам очень приятно, что людям нравятся колонки с Алисой. Из визионерского технологического эксперимента они выросли в действительно массовый продукт, и это большой успех. Уже больше миллиона колонок с Алисой помогают людям слушать музыку, смотреть фильмы и управлять умным домом. Мы активно продолжаем развивать Алису и нашу линейку умных устройств и уверены, что этот рынок продолжит расти», — говорит Андрей Законов, руководитель «Алисы».

Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная Станция Мини, а в ноябре 2020 года компания представила «Яндекс.Станцию» Макс. Сейчас Алиса есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. Главные навыки и умения голосового помощника доступны во всех устройствах. С «Алисой» можно поиграть и поболтать, она поможет в делах, ответит на вопрос, поставит любимую музыку.

Колонки с голосовым помощником «Алисой» продаются на «Яндекс.Маркете» и во всех крупных магазинах электронной техники. Среди них «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», «Связной» и другие.