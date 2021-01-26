В Израиле начались продажи «Яндекс.Станции»

Умные колонки «Яндекса» с голосовым помощником «Алисой» теперь можно купить в Израиле. Они будут продаваться на сайте smartstation.co.il. «Станция мини» уже поступила в продажу, «Яндекс.Станция» станет доступна для заказа в феврале 2021 г.

В Израиле около 2 млн русскоговорящих жителей. Теперь они смогут пользоваться умной колонкой с голосовым помощником, который знает русский язык. Стоит попросить — и «Алиса» включит музыку, расскажет новости или найдет ответ на вопрос. С ней можно поиграть и поболтать, она напомнит о встрече или развлечет детей сказкой.

«Станция» будет стоить 599 шекелей, а «Станция мини» — 245. Доставка по всей стране бесплатная. При заказе «Станции» пользователи получат в подарок шесть месяцев подписки «Яндекс.Плюс», а при покупке «Станции мини» — три месяца. В Израиле подписка на «Плюс» дает доступ к «Яндекс.Музыке», дополнительные 10 ГБ на «Яндекс.Диске» и скидку на доставку посылок в Yango.

Израиль — третья страна за пределами России, где можно купить умные колонки «Яндекса». В 2019 г. «Станция» и «Станция мини» появились в Казахстане и Белоруссии.