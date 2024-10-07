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Новые модели «Яндекс Станций» теперь можно купить на «Яндекс Маркете» по программе трейд-ин

«Яндекс» запустил программу трейд-ин (trade-in) для «Яндекс Станций»: она позволяет сдать старую модель и купить более современную по выгодной цене. Приобрести колонку по trade-in можно на «Яндекс Маркете». Программа уже доступна в Москве и скоро стартует в Санкт-Петербурге.

Пользователи могут сдать в trade-in «Станцию» и «Станцию Лайт» первого поколения, «Станцию 2», «Станцию Мини», «Станцию Миди» и «Станцию Макс» (без модуля Zigbee). Взамен можно купить новую модель со скидкой до 50%. Достаточно найти нужное устройство на «Маркете» — на сайте программы или в поиске, — указать модель своей старой колонки и выбрать опцию trade-in. Курьер привезет новую колонку и заберет ненужную. Пользователи смогут обновить свои устройства и не думать, куда деть старую колонку.

Все устройства, которые пользователи сдают в trade-in, проходят проверку и обработку, а затем поступают в раздел уцененных товаров на «Маркете» — чистые, с зарядным устройством и в упаковке. На все «Станции» этой категории дается гарантия от трех месяцев.

Благодаря программе trade-in больше людей смогут купить себе такую колонку, которая им нравится. Спрос на устройства этой категории только растет, утверждают в «Яндексе». За первое полугодие 2024 г. «Маркет» продал на 20% больше умных колонок, чем за тот же период прошлого года. В августе продажи росли в среднем на 20% в неделю. По итогам III квартала 98% продаж умных колонок на «Маркете» пришлось на «Яндекс Станции». «Яндекс» прогнозирует рост продаж новых и б/у устройств на 15% в IV квартале только за счёт запуска программы.

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