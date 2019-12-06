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«Яндекс.станция мини» научилась играть мелодии из любых звуков

Техника

«Яндекс» сообщил о том, что теперь для «Яндекс.станции мини» можно создавать собственные звуки и жестами играть с их помощью музыку.

Чтобы попробовать, нужно на платформе «Яндекс.диалоги» создать диалог в группе «Синтезатор», загрузить от двух до шести звуков и придумать подходящее название. Например, можно записать мяуканье кота и назвать этот набор «Соседский кот». Затем достаточно сказать: «Алиса, дай звук соседского кота» — и движениями руки исполнить на умной колонке любую подходящую мелодию.

«Яндекс.диалоги» принимают звуковые файлы в формате mp3 и размером не более 150 КБ. После загрузки новый звук будет доступен только на умной колонке его автора. Другие владельцы «Станций мини» могут создавать собственные звуки или пользоваться несколькими десятками готовых, которые записали для «Яндекса» Антон Маскелиаде и студия Monoleak. Чтобы разобраться в доступных стилях, достаточно просто спросить: «Алиса, дай звук», и Алиса посоветует, на чем поиграть.

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