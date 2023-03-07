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«М.Видео-Эльдорадо»: в топе подарков к 8 марта оказалась гаджеты, включая iPhone, товары для красоты, дома и кухни

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила активность покупателей в преддверии Международного женского дня. Электроника, подписки, техника для красоты и ухода за собой, товары для дома и кухни остаются наиболее популярными в качестве практичного и ожидаемого презента. Спрос в этих категориях за последнюю неделю по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее (30 января – 5 февраля 2023 г.) увеличился до 1,5-2 раз. В среднем мужчины тратили на покупку техники 12,3 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В преддверии праздника наиболее высокую динамику продемонстрировал спрос на электронику – смартфоны, смарт-часы и фитнес-трекеры, наушники, планшеты, «умные» колонки, а также цифровые подписки на сервисы (видеоконтент, игры, книги). Спрос на эти товары вырос до двух раз. В категории смартфонов традиционно увеличился интерес к девайсам Apple. Сезонный спрос поддержал запуск промопредложений и интерес к новому формату рассрочки на 30 месяцев без первоначального взноса и переплат. Самыми популярными моделями стали актуальные iPhone 14 Pro и Pro Max как оптимальные решения по соотношению цены и качества.

Более чем на треть вырос интерес к товарам для ухода за собой. В сегменте товаров для красоты самыми популярными стали мультистайлеры, фены и выпрямители волос. Среди актуальных подарков для женщин также оказалась мелкая бытовая техника для кухни и дома - вертикальные и роботы-пылесосы, кофемашины, электромясорубки, блендеры, миксеры, мультипекари, посуда.

Максимальный средний чек при покупке техники оказался у мужчин в возрасте от 30 до 40 лет – 13,1 тыс. руб. В конце февраля-начале марта 2023 г. мужчины чаще всего приобретали мобильные устройства и аксессуары к ним, кухонную технику, товары для дома, ухода за телом, телевизоры, посуду.

По результатам проведённого в феврале опроса, большинство женщин (80%) ответили, что хотят получить в подарок технику: смартфоны (26%), небольшую технику для дома и кухни (16%), компьютерную технику (13%), девайс для красоты (12%), аксессуар к смартфону (наушники, смарт-часы, фитнес-трекер и т.п.) – 7%.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.

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