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Марыкин Дмитрий



20.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустила виртуального консультанта VS Robotics 1
27.04.2024 Целая отрасль бизнеса будет уничтожена искусственным интеллектом в ближайшем году. Россию это не затронет 1
13.11.2023 «М.Видео-Эльдорадо» запустила экспресс-доставку крупногабаритной техники 1
16.11.2022 Клиенты «М.Видео» смогут хранить крупногабаритные и другие покупки в магазине до трех месяцев бесплатно 1
10.11.2022 Нейросеть «М.Видео-Эльдорадо» обрабатывает более 50% обращений клиентов в рамках «Черной пятницы» 1
07.09.2022 70% россиян обращаются к консультантам в магазинах при выборе техники 1
05.08.2022 «М.видео-Эльдорадо» запустила круглосуточную экспресс-доставку техники 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Марыкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Telegram Group 1983 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
МегаФон 8803 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Tata Consultancy Services 60 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 7
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Аксессуары 3881 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Наушники - Headphones 3999 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 1
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 171 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 1
Онлайн-опрос - Online survey 61 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 967 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
FreePik 980 1
Яндекс.Маркет 937 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Коварский Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
TechSpot 113 1
FT - Financial Times 1219 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Gartner - Гартнер 3556 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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