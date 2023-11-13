«М.Видео-Эльдорадо» запустила экспресс-доставку крупногабаритной техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, совершенствует сервис «последней мили» и запускает экспресс-доставку крупногабаритной техники. Сервис заработал в 10 городах и позволяет покупателям «М.Видео» получать стиральные и посудомоечные машины, холодильники и морозильные камеры, телевизоры, обогреватели, встраиваемую и другую технику в удобный временной интервал в течение дня. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Жителям 10 крупных российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Челябинска, Казани, Самары и Уфы – стал доступен новый сервис срочной доставки товаров с габаритами до 190 см и весом не более 60 кг. Доставку осуществляют партнеры ритейлера – агрегаторы такси.

В рамках сервиса доступно несколько тысяч позиций из розничных магазинов «М.Видео», которые можно получить в удобный временной интервал в день оформления покупки. Заказать доставку удобно на сайте и в приложении ритейлера. В стоимость услуги включена работа грузчика, который забирает технику из магазина вместе с водителем и осуществляет ее подъем в квартиру покупателя. В рамках пилотного проекта покупатели чаще всего заказывали стиральные и посудомоечные машины, сплит-системы, а также встраиваемую технику.

Торговые сети «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают клиентам более чем в 300 городах присутствия несколько форматов получения заказов: самовывоз от 15 минут из удобного магазина или ПВЗ партнеров, экспресс-доставку малогабаритных товаров в течение двух часов или в удобный временной интервал, стандартную доставку крупногабаритных товаров в удобный временной интервал, а также доставку и установку в один день. Покупателям Москвы и Санкт-Петербурга доступен сервис получения необходимых товаров в режиме 24/7 с доставкой в ночное время.

Директор по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети «М.Видео-Эльдорадо» Дмитрий Марыкин: «"М.Видео-Эльдорадо" продолжает повышать скорость доставки и предлагать комфортные и разнообразные варианты получения товаров. Будучи ведущим ритейлером технологичных товаров с тридцатилетней экспертизой в сервисной поддержке крупногогабарита мы первыми на рынке предложили уникальный сервис доставки таких товаров в день заказа. Теперь у нас также доступен экспресс-сервис, который позволяет получить в короткий срок стиральные машины, холодильники или обогреватели покупателям, например, столкнувшимся с неожиданной поломкой техники, нуждающимся в чистой одежде, свежих продуктах или тепле. Сервис будет еще востребован у покупателей, занятых ремонтом и обустройством, поскольку позволяет получить необходимые товары в максимально короткие сроки. Самовывоз остается самым востребованным способом получения товаров, при этом примерно каждый пятый оформленный в "М.Видео" заказ с доставкой покупатели получают в срок от двух часов с курьером на такси».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.