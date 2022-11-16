Клиенты «М.Видео» смогут хранить крупногабаритные и другие покупки в магазине до трех месяцев бесплатно

Бренд «М.Видео», входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», российскую компанию в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, для удобства клиентов увеличил срок бесплатного хранения покупок с самовывозом до трех месяцев. Сервис позволит выгодно приобрести бытовую технику и электронику в период предновогодних распродаж и при необходимости, например, в случае ремонта, переезда, отпуска или в преддверии важной даты, оставить покупки бесплатно на хранение на срок до 90 дней. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Запуск сервиса позволил увеличить срок бесплатного хранения товаров для самовывоза в несколько раз до 90 дней. Для хранения доступны любые оплаченные в магазине товары, которые клиенту необходимо забрать позже в удобное время. Пока услуга доступна для оформления в магазине, однако в перспективе планируется добавить ее в личный кабинет покупателя и для оформления с помощью чат-бота.

Специалисты магазина, согласуют желаемую дату получения заказа и фиксируют ее в системе и бланке самовывоза. После оплаты купленный товар отправляется на склад магазина, где бережно хранится отдельно от остального товара. По истечении согласованного срока хранения клиенту необходимо обратиться в магазин для получения своего товара. При желании клиент может продлить нужное время хранения в пределах 90 дней от даты покупки или оформить доставку. Продлить срок самовывоза можно вместе с приобретением других дополнительных услуг – консультанты помогут запланировать установку техники или вывоз вышедших из строя устройств на утилизацию.

Директор по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети «М.Видео-Эльдорадо» Дмитрий Марыкин: «Сервис самовывоза остается наиболее востребованной услугой доставки товара в сетях “М.Видео” и “Эльдорадо”, которой пользуется уже почти 90% наших покупателей. Клиенты приходят в магазины, чтобы обогатить свой опыт покупки живым общением и тактильным опытом, посмотреть девайсы вживую, вместе с консультантом подобрать дополнительные услуги и товары, а также получить экспертную оценку или даже разделить ответственность за свой выбор. Магазины популярны у наших покупателей и в качестве информационного хаба, где можно не только получить оперативную квалифицированную помощь по установке программного обеспечения или настройке девайсов, но и познакомиться с актуальными новинками, технологиями и ассортиментом. Сейчас нашим покупателям доступно 4000 бренд-зон от 70 производителей, а в 75% магазинов можно бесплатно сдать технику на утилизацию. Увеличение срока хранения покупок позволит воспользоваться рассрочкой, скидками, повышенным кешбэком и всеми дополнительными услугами вместе с консультацией здесь и сейчас, а забрать покупку в любой удобный момент, когда она потребуется».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.