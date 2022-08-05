«М.видео-Эльдорадо» запустила круглосуточную экспресс-доставку техники

Группа «М.видео-Эльдорадо» объявила о запуске сервиса круглосуточной экспресс-доставки бытовой техники и электроники из магазинов «М.видео» в Москве и Санкт-Петербурге. Новый формат заработал в пилотном режиме на сайте и в мобильном приложении ритейлера.

Услуга позволяет получить необходимые товары в течение двух часов в режиме 24/7. Например, мультиварку или чайник для приготовления еды, смартфон для связи, наушники в качестве подарка, ноутбук или зарядное устройство для работы. Сервисом поздней экспресс-доставки в мобильном приложении «М.видео» уже пользуется каждый 20 покупатель. Ассортимент доступных для заказа товаров насчитывает десятки тысяч позиций малогабаритной техники, а стоимость услуги в ночное время не меняется. Чаще всего покупатели используют быструю доставку на дом или работу для покупки смартфонов и аксессуаров, кухонной техники, пылесосов, наушников, а также товаров для красоты и здоровья.

За последний год спрос на экспресс-доставку в «М.видео» вырос вдвое. Самовывоз остаётся самым востребованным способом получения товаров (67% всех заказов), при этом каждый пятый оформленный в «М.видео» заказ с доставкой покупатели получают уже в течение двух часов с курьером на такси. По итогам 2021 г. «М.видео-Эльдорадо» доставила более 250 тыс. экспресс-заказов, а только за первые шесть месяцев этого года объем отправлений уже превысил 305 тыс.

Торговые сети «М.видео» и «Эльдорадо» предлагают клиентам более чем из 300 городов присутствия сразу несколько форматов получения заказов: самовывоз от 15 минут из удобного магазина или ПВЗ партнёров, и экспресс-доставку в течение двух часов или в удобный временной интервал. В перспективе покупатели смогут выбирать различные варианты получения товаров в рамках одного заказа.

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Среднее время ожидания для экспресс-доставки составляет около 1,5 часов, минимальное время — 30 минут. Ритейлеры обеспечивают доставку более 80% онлайн-заказов в течение суток в 75% населённых пунктов России.

Директор по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети «М.видео-Эльдорадо» Дмитрий Марыкин, сказал: «М.видео-Эльдорадо» продолжает развивать фулфилмент в направлении повышения скорости сервиса и вариативности способов доставки товара клиентам. Запуск круглосуточного получения заказов стал возможен благодаря обширной розничной сети, в том числе наличию круглосуточных магазинов, и уникального технологического стека и платформы One Retail, позволяющих совершать комфортные покупки в любом месте. Наша розничная инфраструктура, реализованная по модели digital dark store, позволяет обеспечить готовность заказа для самовывоза в течение 15 минут или быстрой доставки. Каждый магазин – это не только шоу-рум технологий и место, где можно получить консультацию специалиста, но и обширный склад. Новый сервис круглосуточной экспресс-доставки позволяет оперативно получить нужную технику, например, в случае неожиданной поломки или необходимости найти подарок. С момента запуска сервиса круглосуточной доставки среднее время от создания до получения заказа составило менее часа с учётом того, что заказы доставляются по всему городу до 30 км от магазина».