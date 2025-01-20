«М.Видео-Эльдорадо» запустила виртуального консультанта VS Robotics

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, заключила договор с разработчиком ИТ-решений и продуктов для бизнеса VS Robotics на внедрение виртуального консультанта.

Внедрение решения направлено на автоматизацию голосовых клиентских обращений, поступающих в контактные центры «М.Видео» и «Эльдорадо», а также для проведения опросов с целью улучшения клиентского опыта. Новый виртуальный консультант обладает индивидуальным голосом для каждого бренда: женским для «М.Видео» и мужским для «Эльдорадо».

Для компании это уже не первый опыт использования технологии виртуального консультанта. Пилотный запуск проекта с VS Robotics успешно прошел в Самарской и Ростовской областях, показав свою высокую эффективность и потенциал дальнейшего использования, после чего решение было масштабировано на все регионы присутствия «М.Видео-Эльдорадо». На сегодняшний день при проведении опросов клиентов точность распознавания оценки виртуальным консультантом повысилась на 5% и составляет 99,7%, а уровень успешно заполненных до конца анкет достиг 42%.

Команда VS Robotics постоянно совершенствует функционал робота-оператора для повышения эффективности коммуникаций с клиентами «М.Видео-Эльдорадо». Так для входящей линии контактных центров «М.Видео» и «Эльдорадо» был разработан и внедрен сервис по подбору ближайшего магазина относительно адреса нахождения абонента с точностью определения в 99%. Кроме того, была значительно улучшена модель распознавания речи роботом, которая способна определять до 2 тыс. категорий товаров и 3,35 тыс. брендов.

Руководитель VS Robotics Максим Колосков сказал: «Мы рады сотрудничеству с группой «М.Видео-Эльдорадо» и возможности представить наше решение в сфере электронной коммерции и розничной торговли. Внедрение виртуального консультанта от VS Robotics помогает улучшить качество сервиса и обеспечить компании соответствующий высокий уровень обслуживания. Благодаря сочетанию передовых технологий ИИ естественных языковых моделей и голосовых алгоритмов, наше решение позволяет создавать совершенно уникальное взаимодействие с клиентами, предоставляя точную и полезную информацию».

Директор по клиентскому сервису и цифровому опыту группы «М.Видео-Эльдорадо» Дмитрий Марыкин отметил: «В своей работе мы используем передовые инновационные решения, виртуальный консультант для нас – важный инструмент в повышении эффективности работы и удовлетворении потребностей наших клиентов. Успешный пилот проекта с VS Robotics показал высокую результативность технологии, и мы благодарны команде за их профессионализм».