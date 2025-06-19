Выручка холдинга Ventra достигла 24 млрд рублей

Выручка холдинга Ventra за 2024 г. составила 24,1 млрд руб., что на 25% выше показателя 2023 г. (19,2 млрд руб.). Все ключевые направления бизнеса показали рост по итогам 2024 г.: HR-сервисы и аутсорсинг (Ventra), HR Tech (Ventra Go!), а также облачные решения — компания ITKey, с которой Ventra объединила активы в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Ventra.

В 2024 г. число сотрудников на проектах холдинга достигло 17 тыс. человек.

Кадровый и аутсорсинговый бизнес Ventra достиг показателя выручки в 18,9 млрд руб., показав рост на 15%. Успех обеспечен укреплением позиций на рынке ключевых направлений.

В области профессионального подбора клиентский портфель был увеличен благодаря усилению направления executive search. Согласно исследованию Ventra, на фоне рыночных вызовов переосмысливается роль и значение топ-менеджера, бизнес предъявляет новые требования к топ-менеджерам, и найм руководителей, способных вывести компанию на новый уровень эффективности — одна из важных задач собственников и HR сегодня.

В направлении производственного и складского персонала наибольшей популярностью пользовалась услуга вахты. А в сегменте аутсорсинга продаж была расширена география текущих проектов: сегодня они реализуются в 52 субъектах России.

Отдельно стоит отметить развитие направления Ventra IT, которое закрывает потребность российских компаний в одном из самых востребованных направлений — ИТ-разработке и создании высокотехнологичных решений, в том числе для развития суверенного ПО. На фоне процесса импортозамещения формирование ИТ-команд разработки является сегодня одним из наиболее популярных запросов со стороны бизнеса.

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go!

GMV цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! составил 4 млрд руб., что в 2,2 раза больше аналогичного показателя 2023 г.

Аудитория исполнителей, зарегистрированных на платформе к началу 2025 г., превысила 2 млн пользователей, увеличившись за год вдвое. MAU платформы достиг 400 тыс. человек.

Клиентская база Ventra Go! также продолжает расти — на начало 2025 г. на платформе представлены более 200 брендов, что на 54% больше, чем в 2023 г. Исполнителям доступны более 20 тыс. торговых точек для выполнения заданий.

ITKey

ITKey продемонстрировал рост бизнеса с показателем выручки 1,14 млрд руб. с ростом EBITDA на 75,77%.

За прошедший год компания представила новые версии флагманского продукта KeyStack и платформы виртуализации KeyVirt: была усовершенствована их архитектура и улучшены параметры надежности и производительности. ПО KeyStack полностью отвечает требованиям информационной безопасности (ИБ) и российских регуляторов, включая защиту критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ).

В 2024 г. ITKey запустила партнерскую программу, которая предназначена для быстрого и бесшовного внедрения продуктов компании на всех этапах интеграции. Программа включает бесплатное поэтапное обучение по методологии KeyCloudStep и обеспечивает персональное сопровождение и техподдержку клиентов ITKey. На сегодняшний день к программе подключились 15 партнеров.

«Сегодня мы являемся ключевым игроком на кадровом рынке и безусловным лидером на рынке гибкой платформенной занятости. Мы закрываем потребность бизнеса в талантах любого уровня на дефицитном рынке труда, а людям помогаем находить работу и подработку, обеспечивая высокое качество сервиса и услуг. Мы с уверенностью смотрим в будущее и рассчитываем не сбавлять темпы роста на фоне актуальных вызовов: роста ключевой ставки, рекордного дефицита на рынке труда, нехватки персонала и потребности бизнеса в технологических решениях, которые могут повысить его эффективность» — отметила Екатерина Карабанова, управляющий партнер Ventra Go! и HR-холдинга Ventra.