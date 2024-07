Российско-китайский маркетплейс для бизнеса идет на биржу, чтобы захватить молодой рынок

Российско-китайский онлайн-маркетплейс «Кифа» намерен провести IPO на Московской бирже. Как считают в компании, российский рынок оптовых онлайн-продаже пока находится на начальной стадии развития, характеризуется слабой автоматизацией и малым количеством B2B-маркетплейсов.

IPO маркетплейса «Кифа»

Российско-китайский B2B-онлайн-маркетплейс «Кифа» (Qifa) объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. В ходе размещения будут проданы акции компании, полученные в результате допэмиссии. Параметры IPO в настоящее время не сообщаются.

Инвестиционная программа компании составляет 1,7 млрд руб. Эмитентом выступает ПАО «Кифа», ранее носившее название «Эйч Уай Платформа» (HY Platform). В группу компаний также входит«Международная торговая компания Кифа (Шеньян)».

Как «Кифа» помогает российским и китайским бизнесменам

«Кифа» существует с 2013 г. Компания специализируется на «цифровой» торговле между Россией и Китаем. Благодаря платформе китайский предприниматель может реализовать свои товары на российском рынке. Со своей стороны, российские предприниматели с помощью платформы получают доступ к большому количеству товаров напрямую от китайских производителей.

Как утверждают в «Кифа», никому из участников сделки не нужно владеть знаниями в области внешнеэкономической деятельности, разбираться в тонкостях трансграничной торговли, знать иностранный язык, менталитет иностранного контрагентства, особенности иностранного рынка и прочие нюансы.

«Кифа» обеспечивает процесс оптовой трансграничной закупки «в один клик» через личный кабинет с полным сопровождением сделки, начиная от поиска поставщика, выкупа товара, логистики, таможенного оформления, сертификации и маркировки до комплекса послепродажного обслуживания.

Также «Кифа» не взимает абонентскую плату с поставщиков, что дает возможность предложить покупателям конкурентоспособные цены, а доступ к платформе получают только надежные и проверенные поставщики (посредники не допускаются). С 2024 г. российские предприниматели получили возможность не только покупать китайские товары, но и продавать свою продукцию в Китае.

Основные услуги «Кифа»

При импорте из Китая в Россию стороной предложения выступают поставщики (производители и владельцы брендов в Китае и России), стороной спроса – оптовые покупатели в России (федеральные и региональные торговые сети, индивидуальные магазины, магазины на маркетплейсах, интернет-магазины, организаторы совместных закупок).

При экспорте из России в Китай стороной предложения выступают российские производители и экспортеры, стороной спроса – китайские дистрибьютеры, торговые сети и онлайн-площадки.

Сравнение «Кифа» и других B2B-маркетплейсов в России и Китае

Собственный каталог Цены под ключ Отсутствие посредников на платформе Полное оформление документации MOQ (минимальный заказ) «Кифа» + + + + от 5 тыс. руб. Esslone + + + + н/д Asiaoption + - посредник + от $300 JoomPro + - посредник + от 300 тыс. руб. Optikitai + - посредник - от $270 Optom Guangzhou + - посредник - от $270 1688.ru + - посредник - от $160 Wikkeo + н/д + н/д н/д Chinapotok + - посредник - от $320 Po tavkin + - посредник н/д от $320

У «Кифа» есть два ключевых сервиса: Open-Trade и Private-Trade. В сервисе Open-Trade покупатель делает выбор в открытом каталоге на сайте. В одном заказе могут присутствовать товары разных категорий или от разных поставщиков. Доступен как мелкий, так и крупный опт.

В сервисе Private-trade сделка проводится в закрытом разделе личного кабинета. В одном заказе могут присутствовать товары только одного поставщика, стороны согласовывают индивидуальные условия сделки. Как правило, это крупные партии, а цена на товар – минимальная.

Технологическая платформа компании основана в SaaS и больших данных. В будущем планируется поддержка искусственного интеллекта вещей. Конкурентами «Кифа» в некоторой степени являются китайские Alibaba и Made-in-China.com (портал, на котором китайские поставщики продают оптовые партии товаров предпринимателям из других стран).

Финансовые и операционные показатели работы «Кифа»

Помимо России и Китае, компания также работает в Белоруссии. 96% выручки компании в 2023 г. пришлось на покупателей из России. В структуре оборота 51% пришлось на Центральный округ, 12% - на Приволжский округ. Среди товарных категорий 60% оборота пришлось на обувь, 19% - на одежду, по 5% на каждую из трех следующих категорий – сантехника, детские игровые комплексы и мебель, интерьер и ремонт.

На платформе зарегистрировано 39,7 тыс. покупателей и 3 тыс. владельцев брендов и производителей. Общее количество SKU (артикулы) составило 287 тыс., общее количество SPU (модели) – 101 тыс.

Выручка компании в 2023 г. составила 5,7 млрд руб. (рост за год 76%), показатель EBITDA – прибыль до уплаты налогов, процентво по кредитам и расходам на амортизацию) – 86,9 млн руб. (рост 3%), операционная прибыль – 86,4 млн руб. (рост – 35), чистая прибыль – 53,2 млн руб. (рост – 23,7%). Рентабельность по EBITDA составила 1,5%, свободный денежный поток – 77,56 млрд руб. (рост за год – 1395), рентабельность капитала (Roe) – 22,55%. Чистый долг имеет отрицательное значение – минус 117,6 млрд руб.

Торговый оборот (GMV) в 2023 г. вырос в 1,7 раза и составил 6,68 млрд руб. В том числе внутрироссийский торговый оборот вырос в 1,3 раза до 2,4 млрд руб, трансграничный торговый оборот вырос в 2,3 раза и составил 4,3 млрд руб. В сервисе Open-Trade средний чек по реализации составил 153,7 тыс. руб., общее количество реализаций – 15,2 тыс., количество активных покупателей – 3,7 тыс. В сервисе Private-Trade средний чек по реализации составил 1,75 млн руб., количество реализаций – 2,47 тыс., количество активных покупателей – 328.

Владельцы и партнеры «Кифа»

Единственным акционером «Кифа» является китайская Qifasilu (Beijing) Technology Development. В нем 83,36% акций принадлежат китайской Hylink Supply Chain Managementб которая на 80% принадлежит председателю совета директоров «Кифа» Сунь Тяньшу. Также в совет директоров компании входит Марк Завадский, который в 2015-2018 гг. возглавлял российское представительство AliBaba, а затем был возглавлял дирекцию по развитию цифрового бизнеса Сбербанка (SberX).

В 2023 г. основными поставщиками компании были «Хайфа» (14,7% в общем обороте) и китайская Kasha Enterprise Silk Road Electronis Commerse (Kasha Enterprise, 12,7%). В 2022 г. основными поставщиками были китайская Sichaum new rise imp and exp Sichuan new (12,8%) и «Хайфа» (16%).

В 2023 г. основными дебиторами компании были Kasha Enetrprise с суммой задолженности 270,8 млн руб. (25,9% от общего объема дебиторской задолженности) и Sichuan new (211 млн руб, 20,2%). Также 4% дебиторской задолженности (43 млн руб.) приходится на Федеральную таможенную службу (ФТС). В 2022 г. на Sichuan New приходилась дебиторская задолженность на сумму 118 млн руб. (19,16% в общем объеме) , на Kasha Enterprise – 124 млн руб. (20%).

В 2021 г. основными кредиторами компании были «Айдини» (сумма задолженности 47,5 млн руб, 167,5% в общем объеме кредиторской задолженности) и «Грациана» (47 млн руб,16,4%). В 2023 г. компания выпустила облигационный займ на 200 млн руб. Также в 2022 г. «Кифа» выступила поручителем за компанию «Один миг: международная логистика» по кредиту на сумму 10 млн руб., взятым в «Банк Казани».

Российский рынок электронной коммерции

Как указано в инвестиционном проспекте «Кифа», в отличие от B2C-сегмента электронной коммерции, объем B2B-сегмента в России неизвестен. При этом в мировой практике объем B2B-сегмента уже давно в несколько раз (от двух до шести) превышает объем B2C-сегмента.

Так, по оценке Statista, с 2013 г. по 2019 г. B2B-сегмент вырос с $5,8 млрд до $12,2 трлн. Frost & Sullivan оцениваются B2B-сегмент в 2020 г. в $6,6 трлн. По прогнозам ResearchandMarkets.com, B2B-сегмент будет увеличиваться на 18,7% с 2021 по 2022 гг. и достигнет $25,65 трлн к 2028 г.

Российский рынок оптовых онлайн-продаж существенно отстает от мировых темпов развития: он практически не автоматизирован, на нем мало B2B-маркетплейсов, отсутствует необходимая инфраструктура и инструменты для ведения бизнеса. У B2B-компаний нет четкого понимания, как продавать онлайн, есть только успешный пример розницы с ее стремительным ростом, считают в «Кифа». Сегмент B2B находится на начальном этапе развития, а работа с B2B сегментом – сложный многоуровневый процесс, включающий в себя переговоры, управление заказами, анализ данных и др.

По оценке IBC Real Estate, в 2023 г. объем российской интернет-торговли составил 7,4 трлн руб, увеличившись за год на 30%. В том числе на бытовую технику пришлось 12%, продукты питания – 190%, товары для ремонта 0 5%, фармацевтическую продукции. – 4%, одежду – 3%. В 2023 г. количество покупкой на марктеплейсах выросло на 63%. В 2023 г. 15 % крупных и средних компаний электронной коммерции развернули собственные маркетплейсы, более 79% торговых площадок обслуживают B2B-клиентов.