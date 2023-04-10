«М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок флагманские ПК и игровой ноутбук от Thunderobot

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, расширяет ассортимент игровой компьютерной техники в рамках эксклюзивного партнёрства с китайским брендом Thunderobot от Haier Group. В магазинах и на онлайн-площадках двух сетей начались продажи ноутбука Zero Ultra XT и настольных ПК из серий Black Warrior V – Shark 7 и Shark 9, оснащённых новейшими видеокартами Nvidia GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Директор кластера «Домашний офис и фото» «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников: «Бренд Thunderobot от Haier Group смог за короткий период стать одним из наиболее заметных и популярных игроков на российском рынке благодаря смелым и технологичным продуктам с ярким дизайном под различный бюджет и запросы игровой аудитории, а также нашей всесторонней поддержке в точках контакта с покупателями и маркетинговым инструментам. В наших сетях в категории игровых ноутбуков бренд удерживает первенство начиная с августа-сентября, при этом в целом на рынке к концу прошлого года бренд вошёл в тройку лидеров. По нашей оценке, в 2022 г. в целом игровые модели заняли около 20% от общих продаж ноутбуков в России, что составляет порядка 650 тыс. шт. В денежном выражении на них пришлось порядка четверти от общего объёма продаж. Новые компьютерные решения Thunderobot благодаря бескомпромиссным техническим характеристикам также придутся по вкусу россиянам как для получения максимума от игрового процесса, так и комфортно решения творческих задач».

Zero Ultra XT

Ноутбук Thunderobot Zero Ultra XT оснащён процессором семейства Raptor Lake-HX – Intel Core i9-13900HX 13-го поколения (24 ядра и 32 потока). Установленная в устройстве видеокарта Nvidia RTX 4080 также имеет высокую графическую мощность – 175 Вт, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 7424 Cuda-ядер и поддержку DLSS 3. Производительная начинка полностью раскрывается благодаря высокоэффективной системе аэродинамического охлаждения Wind Tunnel Pro 4.0. Большой экран 16 дюймов с разрешением 2560x1600, частотой обновления 165 Гц и яркостью 500 нит, а также оперативная память DDR5 в объёме 32 ГБ дополняют список характеристик модели.

Black Warrior V

Настольные ПК Black Warrior V Shark 9 и Black Warrior V Shark 7, оснащённые новейшими видеокартами Nvidia GeForce RTX4090 и RTX4080, а также процессорами Core i9-13900K и Intel Core i7-13700K, получили анималистичный дизайн и управление RGB-подсветкой при помощи одной кнопки. Решётка воздухоотвода украшена ромбовидным узором в виде зубов акулы, а верхняя часть выполнена в виде узнаваемого вертикального плавника. Архитектура Nvidia Ada Lovelace обеспечит высокую производительность для игр и творчества, а также при работе с профессиональными графическими приложениями, искусственным интеллектом и вычислительными решениями. Из других преимуществ новых настольных компьютеров жидкостная система охлаждения с тремя вентиляторами, быстрый SSD-диск со скоростью записи до 7000 МБ/с и объёмом 1 ТБ, а также дополнительный жёсткий диск 4 ТБ для хранения данных.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.