Розничная сеть «Дикси» открыла первый даркстор

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») открыла первый даркстор в Москве и начала тестировать новую модель доставки. До сих пор доставка работала на базе офлайн-магазинов «Дикси». Дарксторы обеспечат более высокую операционную эффективность онлайн-канала для бизнеса, а для покупателей – расширенный ассортимент и более быструю доставку. Об этом CNews сообщили представители компании «Магнит».

Даркстор – это склад, в котором можно хранить товары и собирать заказы для доставки покупателям. По ассортименту и организации пространства дарксторы напоминают обычные магазины, их главной особенностью является отсутствие покупателей.

Первый даркстор «Дикси» открылся в Москве по адресу: Наметкина, 3. Здесь будут собираться заказы для доставки в несколько районов на юге столицы.

Площадь объекта составляет 550 кв. м, ассортимент насчитывает более 5 тыс. наименований, включая готовую еду. Кроме того, «Дикси» в рамках пилота планирует разместить в дарксторе дополнительный ассортимент, который пользуется повышенным спросом при онлайн-покупках.

В дарксторе обрабатываются заказы, сделанные через собственный сервис «Дикси» (сайт и мобильное приложение), а также через партнеров-агрегаторов. Заказы развозят курьеры «Магнит Доставки» и других партнеров. Целевые сроки доставки составляют от 30 минут.

В 2025 г. «Дикси» планирует протестировать модель доставки на базе дарксторов в Москве и открыть ряд новых объектов, увеличив их общее количество к концу года до 20. В настоящее время компания ведет поиск подходящих площадок. Затем «Дикси» примет решение о дальнейшем развитии доставки на базе дарксторов.

Также в связи с запуском новой модели доставки «Дикси» планирует расширение команды и ведет поиск специалистов, в том числе на позиции директоров дарксторов. В задачи директора даркстора входит управление персоналом, выстраивание процессов на объекте, обеспечение плановых результатов и непрерывное улучшение операционных показателей.

Сергей Колошко, директор по электронной коммерции розничной сети «Дикси»: «Запуск доставки из дарксторов позволит нам улучшить сервис для покупателей, в первую очередь, за счет расширенного ассортимента и быстроты сборки заказов. Мы видим, что наибольшим спросом у наших покупателей и на рынке в целом пользуется экспресс-доставка, и открытие дарксторов позволит нам сократить время выполнения заказов. Также мы планируем доставлять из дарксторов свежую выпечку и горячий кофе. Для этого важно, чтобы даркстор находился рядом с покупателем, поэтому мы заняты подбором качественных локаций. В этом году мы протестируем модель доставки из дарксторов в Москве, а затем примем решение о дальнейшем масштабировании проекта. При этом «Дикси» продолжит развивать доставку на базе офлайн-магазинов, подключая к сервису новые торговые точки в локациях, где это востребовано и экономически эффективно».

Сервис e-commerce «Дикси» по итогам 2024 г. вырос более чем на 200%. Почти 90% онлайн-продаж пришлось на ключевые для сети регионы – Москву и Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.