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«Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка в свое основное мобильное приложение

«Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка» в свое основное мобильное приложение. Это позволит улучшить покупательский опыт и значительно нарастить количество пользователей сервиса собственной доставки ритейлера. Об этом CNews сообщили представители компании «Магнит».

Сейчас пользователям доступны два мобильных приложения розничной сети. В основном приложении «Магнит» покупатели могут управлять своей программой лояльности (в приложении реализован доступ к виртуальной карте лояльности, функция выбора любимых категорий, отображаются накопленные бонусы и др.). Здесь же пользователям доступен каталог товаров офлайн-магазинов, рецепты и статьи о продуктах и технологиях их производства. Оформить онлайн-заказ можно в приложении «Магнит доставка».

Теперь функция онлайн-заказа появится в основном приложении «Магнит». Пользователям будут доступны те же сервисы, что и в приложении «Магнит доставка»: возможность заказа товаров из магазинов «у дома», дрогери, супермаркетов и аптек, экспресс-доставка и регулярная доставка в определенный временной слот.

Ритейлер в тестовом режиме уже подключил функцию доставки для 100 тыс. пользователей основного приложения. Ожидается, что для всех пользователей сервис станет доступен к концу июля. Компания продолжит поддерживать приложение «Магнит доставка» в течение некоторого времени, которое понадобится для комфортного перехода всех его пользователей в основное приложение «Магнит».

Показатель MAU (monthly active users) основного приложения «Магнит» составляет более 10 млн пользователей, приложения «Магнит доставка» - около одного млн. За счет интеграции функционала «Магнит доставки» в основное приложение ритейлер сможет существенно нарастить количество пользователей собственного сервиса онлайн-коммерции.

Олег Хаустов, директор по управлению ростом бизнеса электронной коммерции розничной сети «Магнит», сказал: «Для подготовки миграции пользователей «Магнит доставки» мы провели серьезную работу и внесли ряд технических улучшений в функционал основного приложения «Магнит». Объединив все основные сервисы в одном приложении, мы значительно улучшим покупательский опыт: теперь, чтобы сделать онлайн-заказ, не нужно скачивать отдельное приложение. Мы рассчитываем, что функция онлайн-заказа будет востребована у 20% пользователей основного приложения, что позволит нам существенно расширить аудиторию собственного сервиса доставки и удвоить товарооборот в этом канале. Собственный сервис доставки «Магнита», по оценке DataInsight, демонстрирует самые высокие темпы роста на рынке e-grocery: в мае количество заказов в нашем онлайн-канале выросло почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2022 г. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим расширять географию доставки и улучшать пользовательский опыт. В III и IV кварталах в приложении появится еще больше инноваций, одним из следующих шагов будет объединение функционала программы лояльности в офлайне и онлайне».

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«Магнит» осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских. Собственный сервис «Магнит доставка» доступен в 57 регионах России. Самым крупным сегментом является экспресс-доставка из магазинов «у дома», при этом наблюдается рост доли доставки из магазинов больших форматов и дрогери.

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Публичное акционерное общество «Магнит» - является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 марта 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 27, 909 тыс. магазинов, расположенных в 4, 114 тыс. населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов расположены в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 марта 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5,414 тыс. автомобилей. В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за 2022 г. составила 2 352 млрд руб., EBITDA – 161 млрд руб.

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