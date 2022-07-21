«Магнит» и Delivery Club расширили географию 30-минутной доставки до 66 городов

«Магнит» и Delivery Club запустили гарантированную 30-минутную доставку из магазинов ритейлера уже в 66 городах России, включая населенные пункты численностью 100+ тыс. человек. Это половина городов от всей географии сотрудничества партнеров. Сейчас к услуге 30-минутной доставки подключено около 6 тыс. торговых точек разных форматов.

Пользователям приложения Delivery Club доступен ассортимент магазинов «Магнит», насчитывающий около 5 тыс. товаров. К платформе подключены торговые точки у дома, «Магнит косметик», а также дарксторы ритейлера. Минимальной суммы заказа нет, среднее время доставки от момента заказа, по данным Delivery Club, составляет 23 минуты. Если заказ задержится и будет доставлен более чем за полчаса, пользователю автоматически отправляется промокод с выгодными условиями на следующую покупку.

«Магнит» и Delivery Club стартовали с 30-минутной доставкой в первых городах в декабре 2021 г. Компании фиксируют позитивный клиентский отклик: сервис пользуется спросом и уже занимает долю в заказах в 83% в тех регионах, где был запущен, от общей услуги экспресс-доставки (в течение 30–45 минут).

Дмитрий Бензорук, директор направления доставки из магазинов Delivery Club, сказал: «Мы видим, что региональный e-grocery-рынок активно развивается, а пользователи все чаще заказывают продукты под конкретную потребность. Новый формат сотрудничества дает клиентам Delivery Club возможность заказывать продукты из широкого ассортимента по ценам с полок магазинов, при этом получая их за время, не уступающее сервисам, работающим по модели dark stores. Экспресс-доставка — это один из основных запросов наших пользователей, и мы делаем все, чтобы удовлетворить его».

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Евгений Николаев, директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит», сказал: «Мы стремимся отвечать разным покупательским запросам, одним из которых является скорость выполнения заказа. Доставка за 30 минут – это порой быстрее, чем самому сходить в магазин и потратить время на дорогу, поиск нужных товаров и оплату. Тиражирование нового сервиса на широкой географии позволит пользователям попробовать услугу и, возможно, сделать ее частью повседневных покупок».

Сейчас «Магнит» осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, косметика и партнерства). Общий онлайн оборот товаров (GMV) с НДС в I квартале 2022 г. составил 9,2 млрд руб. по сравнению с 0,9 млрд руб. в I квартале 2021 г. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1116 руб. с НДС, что примерно в 2,7 раза выше, чем в магазинах у дома. Сервисы e-commerce «Магнита» охватывают свыше 7303 офлайн-магазинов и 21 даркстор в 66 регионах и 410 населенных пунктах. При этом 71% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка.