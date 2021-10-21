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Ритейл Розница
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«Магнит» пилотирует аудиоаналитику в торговых точках

Розничная сеть «Магнит» тестирует технологию аудиоаналитики, чтобы оценить уровень обслуживания в торговых точках и тиражировать лучший опыт. Показателем эффективности технологии в рамках теста будет рост товарооборота: инструмент оценивает влияние коммуникации на продажи и показывает самые успешные практики.

В специальный бейдж сотрудника встроен микрофон, который записывает речь работника, транскрибирует ее и анализирует выполнение скриптов, стандартов обслуживания, экспертизу в консультировании, соблюдение техники продаж, предложение акционных товаров и в целом качество сервиса.

Аудиоаналитику пилотируют в магазинах «Магнит косметик» в Москве и Краснодаре. Причем взяты объекты с разными показателями продаж, чтобы выделить лучшие кейсы, наметить точки роста и выявить ошибки в обслуживании. В отличие от тайного покупателя технология позволяет оценивать работу сотрудников на протяжении всего рабочего времени, при этом личные разговоры персонала, разговоры с коллегами и ответы клиентов не прослушиваются и исключаются из хранилища.

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