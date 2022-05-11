«Магнит» запустил во всех магазинах оплату по QR-кодам через СБП

Компания реализовала для покупателей возможность оплаты товаров на кассе по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) во всех магазинах розничной сети всех форматов: у дома, в супермаркетах, гипермаркетах, «Магнит косметик» и аптеках. Новая опция в торговых точках позволит пользователям СБП быстро и удобно оплачивать покупки с помощью мобильного телефона без использования карт или наличных денег. В свою очередь розничная сеть за счет запуска СБП планирует существенно снизить затраты на банковское обслуживание безналичных платежей. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Покупатель может сообщить сотруднику торговой точки о выборе способа оплаты через СБП, отсканировать QR-код в мобильном приложении своего банка, проверить сумму платежа и нажать на кнопку «оплатить». В дальнейшем функцию планируется реализовать и на кассах самообслуживания.

Сергей Стафеев, заместитель финансового директора розничной сети «Магнит»: «Мы видим хороший потенциал для развития платежей через СБП и ожидаем, что новая услуга будет востребована покупателями. К тому же на фоне ограничения работы платежных сервисов Система быстрых платежей для части посетителей «Магнита» станет комфортным способом оплаты и позволит и дальше совершать покупки с помощью смартфона. Мы исходим из того, что технология СБП будет активно развиваться и вовлекать все больше пользователей».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 марта 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26605 магазинов, расположенных в 3946 населенных пунктах России.

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Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 марта 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5416 автомобилей.

В соответствии с аудированными результатами компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 г. составила 1856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб.