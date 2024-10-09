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Ассортимент «Магнита» станет доступен пользователям сервисов «Яндекса» в 30 новых городах

Компании «Магнит» и «Яндекс» объявляют о запуске новой схемы доставки Delivery by Seller (DBS), которая станет функционировать в рамках сервисов «Яндекс Еда», «Деливери», «Яндекс Маркет» и «Яндекс Go». Это позволит увеличить географию доставки товаров из магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик», заказанных в приложениях «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В рамках модели DBS «Магнит» самостоятельно организует и управляет процессом доставки товаров с помощью собственной курьерской службы. DBS дополнит уже существующую схему доставки из магазинов ритейлера курьерами «Яндекса». Схема Delivery by Seller уже запущена в 30 новых городах, а в ближайшее время сервис планируется масштабировать и на другие регионы страны.

Игорь Бугаев, директор департамента по развитию бизнеса е-ком «Магнита»: «Мы стремимся сделать процесс покупок в онлайн удобным и доступным как можно большему числу наших покупателей. Модель Delivery by Seller позволяет нам контролировать каждый этап доставки, чтобы гарантировать высокое качество сервиса, а также расширять регионы присутствия. Мы продолжаем развивать партнерскую доставку с «Яндексом» и готовы дальше расширять географию нашего сотрудничества».

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