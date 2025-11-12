Разделы

«Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения

«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера «Магнит», объявила о запуске бета-тестирования рекламного кабинета. Это первое решение на рынке ритейла, где реализована модель оплаты cost-per-order (CPO) – за совершенный заказ, а не просмотры или клики.

В рамках закрытого теста поставщикам «Магнита» доступна принципиально новая версия performance-инструмента «Продвижение в топ» в кабинете self-service. Ранее продукт для приоритизации товаров в поиске, реализованный в мобильном приложении «Магнита», был доступен только в ручном режиме и не предоставлял в онлайне статистику продаж. Теперь инструмент вышел на новый уровень: модель атрибуции объединяет данные онлайн- и офлайн-продаж, включая покупки по карте лояльности «Магнита», что позволяет охватывать одним омниканальным инструментом переход из приложения в магазин.

Кроме того, автоматизировано «Продвижение в топ». ML-модель анализирует предпочтения и поведение покупателей и подбирает наиболее эффективные места для показа товара. Позиция в поисковой выдаче динамически меняется в зависимости от запроса покупателя, система удерживает продвигаемые товары в топ-6 поиска на тех позициях, где высока вероятность покупки.

В личном кабинете также представлена аналитика по всей воронке продаж — от показа, до покупки. Конверсионные данные обновляются в течение трёх дней после контакта с оффером, возвраты автоматически исключаются из статистики.

В дальнейшем рекламная платформа объединит весь рекламный инвентарь «Магнита» и будет дополнена ролевыми моделями доступа для рекламных агентств. Разработанное решение приближает «Магнит ADS» к аукциону, где рекламодателю не надо делать тонких настроек для старта продвижения.

На текущем этапе продвижение доступно в мобильном приложении на площадках «Магнит Экспресс», «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик», включая доставку и самовывоз.

