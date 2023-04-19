«Магнит» оснастит «умными» весами 200 супермаркетов и суперсторов

«Магнит» масштабирует технологию «умных» весов. «Умные» весы автоматически распознают продукт, который взвешивает покупатель, что позволяет сократить время, затрачиваемое на этот процесс, и повысить качество обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Умные» весы определяют товар за счет встроенной камеры, которая фотографирует размещенную на весовой платформе продукцию. Затем фото отправляется на сервер распознавания, где нейросеть анализирует изображение и выводит покупателю наиболее вероятные варианты товаров. Этой технологией до конца 2023 г, будут оснащены более 1500 весов самообслуживания в 200 магазинах больших форматов - супермаркетах и суперсторах.

Система распознает весь ассортимент весовых товаров. Это более 800 SKU в таких категориях, как свежие и замороженные фрукты и овощи, конфеты, полуфабрикаты, морепродукты, снеки и др. Технология применяется для товаров в прозрачной упаковке (полиэтиленовых пакетах, сетках или авоськах). Точность распознавания составляет 98%, при этом система самообучается, запоминая выбор покупателя при взвешивании товара.

«Магнит» тестировал технологию «умных» весов в 37 магазинах больших форматов в течение 2021–2022 гг. Пилотный проект продемонстрировал рост доходности по категориям весовых товаров на 0,3% за счет снижения пересорта. В 2023 г. компания планирует провести пилотный проект в магазинах «у дома», оснастив этой технологией весы, которые используют кассиры.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит»: «Применение «умных» весов позволяет улучшить качество обслуживания за счет технологии видеораспознавания: теперь покупателю не нужно запоминать код весового товара, а сам процесс взвешивания становится быстрее. Кроме того, это решение помогает нам эффективнее управлять ассортиментом и бороться с проблемой пересорта, особенно актуальной для весовых продуктов. Мы довольны результатами пилотного проекта и готовы масштабировать технологию «умных» весов на 200 магазинов больших форматов».

«Магнит» уже использует технологию распознавания изображений с помощью нейросети для контроля выкладки товаров на полке: нейросеть распознает изображения товаров по фотографии и контролирует соответствие выкладки продукции на стеллажах заявленному плану-схеме (планограмме). Система анализирует наличие необходимых товаров и их остаток на складе магазина, последовательность выкладки, расположение позиций на первой линии и другие показатели.

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» по состоянию на 30 июня 2022 г. насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах России и в Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 412 автомобилей. В соответствии с ревьюированными результатами Компании по МСФО 16, ее выручка за первое полугодие 2022 г. составила 1 136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 млрд руб.