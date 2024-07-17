Разделы

Ритейл Розница
|

«Магнит» тестирует «умные» весы в магазинах «у дома»

Российский ритейлер «Магнит» начал тестировать «умные» весы в магазинах «у дома». Технология, работающая на основе нейронной сети, позволяет ускорить процесс взвешивания товаров и обслуживания покупателей, а также снижает нагрузку на персонал. Компания уже использует это решение в магазинах больших форматов – суперсторах «Магнит Экстра» и супермаркетах «Магнит Семейный».

«Умные» весы определяют товар за счет встроенной камеры, которая фотографирует размещенную на весовой платформе продукцию. Затем фото отправляется на сервер распознавания, где нейросеть анализирует изображение и выводит покупателю наиболее вероятные варианты товаров. Взвесить на «умных» весах можно свежие и замороженные фрукты и овощи, конфеты, орехи, снеки, замороженные полуфабрикаты, морепродукты и другие товары, продающиеся на развес.

Точность распознавания составляет 98%, при этом система способна «узнавать» продукты в прозрачных упаковках, а также самообучаться, запоминая выбор покупателя при взвешивании товара.

В рамках пилотного проекта «умные» весы установлены в тестовой группе магазинов «Магнит» «у дома» в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, станице Голубицкая (Краснодарский край), Волгодонске, Тамбове, Орле и Туле. Система распознает весь ассортимент весовых товаров, который в магазинах формата «у дома» составляет в среднем 252 SKU. Тестовый период продлится до конца сентября, затем «Магнит» примет решение о возможности масштабирования проекта. При достижении целевых показателей на этапе пилота на следующем этапе «умными» весами могут быть оборудованы 2,8 тыс. магазинов «у дома» – прежде всего, с расширенным ассортиментом весовых товаров, например овощей и фруктов, и в локациях с высоким покупательским трафиком.

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать
Импортонезависимость

«Магнит» начал тестировать технологию «умных» весов в магазинах больших форматов. В текущем году такими весами будут оборудованы все супермаркеты и суперсторы сети.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит», сказал: «Умные» весы, которые распознают товары с помощью компьютерного зрения, показали свою эффективность в гипермаркетах. Эта технология позволяет повысить удобство покупок и качество сервиса: теперь покупателю не нужно запоминать код товара – достаточно просто положить его на весы. Кроме того, внедрение этого решения в магазинах способствует повышению скорости обслуживания на кассах, снижению нагрузки на персонал и сокращению товарных потерь. Теперь мы хотим протестировать технологию «умных» весов в магазинах «у дома» – самом популярном формате «Магнита». За последние годы этот формат претерпел существенные изменения: выросла важность сервисной составляющей, расширилось предложение свежих продуктов, включая овощи и фрукты. Поэтому «умные» весы могут стать востребованным решением в магазинах «у дома», и мы хотим проверить эту гипотезу на практике».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Россияне сметают с полок китайскую технику – странные малознакомые бренды их больше не пугают

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024