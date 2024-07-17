«Магнит» тестирует «умные» весы в магазинах «у дома»

Российский ритейлер «Магнит» начал тестировать «умные» весы в магазинах «у дома». Технология, работающая на основе нейронной сети, позволяет ускорить процесс взвешивания товаров и обслуживания покупателей, а также снижает нагрузку на персонал. Компания уже использует это решение в магазинах больших форматов – суперсторах «Магнит Экстра» и супермаркетах «Магнит Семейный».

«Умные» весы определяют товар за счет встроенной камеры, которая фотографирует размещенную на весовой платформе продукцию. Затем фото отправляется на сервер распознавания, где нейросеть анализирует изображение и выводит покупателю наиболее вероятные варианты товаров. Взвесить на «умных» весах можно свежие и замороженные фрукты и овощи, конфеты, орехи, снеки, замороженные полуфабрикаты, морепродукты и другие товары, продающиеся на развес.

Точность распознавания составляет 98%, при этом система способна «узнавать» продукты в прозрачных упаковках, а также самообучаться, запоминая выбор покупателя при взвешивании товара.

В рамках пилотного проекта «умные» весы установлены в тестовой группе магазинов «Магнит» «у дома» в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, станице Голубицкая (Краснодарский край), Волгодонске, Тамбове, Орле и Туле. Система распознает весь ассортимент весовых товаров, который в магазинах формата «у дома» составляет в среднем 252 SKU. Тестовый период продлится до конца сентября, затем «Магнит» примет решение о возможности масштабирования проекта. При достижении целевых показателей на этапе пилота на следующем этапе «умными» весами могут быть оборудованы 2,8 тыс. магазинов «у дома» – прежде всего, с расширенным ассортиментом весовых товаров, например овощей и фруктов, и в локациях с высоким покупательским трафиком.

«Магнит» начал тестировать технологию «умных» весов в магазинах больших форматов. В текущем году такими весами будут оборудованы все супермаркеты и суперсторы сети.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит», сказал: «Умные» весы, которые распознают товары с помощью компьютерного зрения, показали свою эффективность в гипермаркетах. Эта технология позволяет повысить удобство покупок и качество сервиса: теперь покупателю не нужно запоминать код товара – достаточно просто положить его на весы. Кроме того, внедрение этого решения в магазинах способствует повышению скорости обслуживания на кассах, снижению нагрузки на персонал и сокращению товарных потерь. Теперь мы хотим протестировать технологию «умных» весов в магазинах «у дома» – самом популярном формате «Магнита». За последние годы этот формат претерпел существенные изменения: выросла важность сервисной составляющей, расширилось предложение свежих продуктов, включая овощи и фрукты. Поэтому «умные» весы могут стать востребованным решением в магазинах «у дома», и мы хотим проверить эту гипотезу на практике».