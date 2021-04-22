Биометрия «Сбера» появится в магазинах «Магнит»

«Сбер» продолжает внедрять биометрию и технологию оплаты взглядом в розничные магазины. Очередной площадкой, но которой будет доступен сервис, стали магазины «Магнит».

Новый способ оплаты уже доступен в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону практически во всех форматах семьи магазинов «Магнит». К июню компания планирует подключить к сервису более 100 торговых точек в Москве и Краснодаре.

Воспользоваться новой технологией могут все клиенты банка, активировавшие распознавание по лицу. Оплатить взглядом можно как на кассах магазинов «Магнит», где тестируется технология. На дисплее пин-пада достаточно выбрать кнопку «Оплатить одним взглядом» и взглянуть на планшет. Других действий не требуется.

«Биометрия становится не просто технологией из будущего, она стала нашей повседневностью. Теперь можно одним взглядом оплатить продукты в магазине у дома. Радует, как быстро эта технология набирает популярность. Прошло меньше года, и от пилотирования проекта в московских кофейнях мы перешли в розничные магазины в регионах. Я уверен, это только начало и в ближайшем будущем такой метод оплаты будет популярнее, чем оплата картой или наличными», - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

«Новая технология позволяет с легкостью приобрести товары без наличных денег, карты или телефона. Предварительные результаты показывают, что процесс оплаты покупок ускорился в несколько раз. Хронометраж процесса показывает, что вместо 34 секунд при оплате наличными и 15 секунд при безналичной оплате теперь тратится всего 3 секунды. Решение о масштабировании мы будем принимать, когда изучим отклик покупателей и потенциальное влияние сервиса на бизнес-показатели», - сказал Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит».