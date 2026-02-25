Разделы

«Магнит» внедряет решения на основе ИИ в производственном комплексе

«Магнит», ведущий ритейлер в России, владеющий собственными сельскохозяйственными и промышленными мощностями, внедряет технологии на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности производственных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В настоящее время компания тестирует четыре решения на базе ИИ для оптимизации процессов на производственных площадках. Одно из них – система видеоаналитики в теплицах, которая с помощью ИИ и компьютерного зрения анализирует состояние растений, помогая выявлять аномалии роста или ранние стадии заболевания, а также прогнозировать урожайность.

Кроме того, «Магнит» в пилотном режиме внедрил на производственных площадках систему «Голос», которая умеет распознавать речь, используя технологию голосового ввода и ИИ. Операторы оборудования могут голосом, без ручного ввода данных, передавать в систему информацию о неисправностях для их дальнейшего устранения. Система также умеет категоризировать эти данные, а в будущем сможет выдавать рекомендации для устранения поломок, помогая сокращать простой оборудования.

Искусственный интеллект тестируется и в сфере закупок: система для автоматизации анализа и сравнения коммерческих предложений обрабатывает документы тендеров, извлекает необходимые данные и сравнивает предложения от поставщиков.

Еще один пилотный проект – тестирование «умных часов» для производственного персонала. Эта технология использует ИИ для анализа и категоризации активности и типа действий сотрудников. Эта информация поможет выявлять особенности и методики работы лучших сотрудников, чтобы масштабировать эти практики на весь персонал.

цифровизация

Антон Марушев, директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса розничной сети «Магнит»: «В современных реалиях производство не может быть по-настоящему эффективным без внедрения инноваций – в конце концов такой бизнес проиграет конкурентную борьбу и перестанет существовать. Проекты на основе ИИ, которые мы тестируем, будут способствовать оптимизации затрат и более точному планированию, росту производительности оборудования и эффективности производства в целом. Эти технологии также упрощают работу сотрудников, освобождая их от рутинных операций. Мы уверены, что уже через несколько лет искусственный интеллект станет неотъемлемой частью производственного процесса, и, как всегда, хотим оставаться на острие этих инноваций».

«Магнит» владеет 20 промышленными производствами и агропредприятиями в разных регионах страны. Совокупно они выпускают около 500 наименований продуктов, которые реализуются под собственными торговыми марками в магазинах сети по всей географии присутствия: тепличные овощи, грибы, конфеты, печенье, макароны, замороженные полуфабрикаты (пельмени, чебуреки, блины, вареники), орехи, соусы, сиропы, супы, чай, снеки, сухие завтраки, специи и др.

В 2025 г. «Магнит» запустил масштабную программу автоматизации своих производственных площадок, которая рассчитана на 1,5 года. Многие проекты уже прошли стадию внедрения. Например, роботизация производственных линий флагманского производственного предприятия «Магнита» «Кондитер Кубани» позволила снизить количество простоев оборудования и увеличить выпуск продукции.

