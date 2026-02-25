Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Кондитер Кубани


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.02.2026 «Магнит» внедряет решения на основе ИИ в производственном комплексе 1
22.06.2020 «Магнит» внедрил ERP-систему «1С» в «Кондитере Кубани» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Кондитер Кубани и организации, системы, технологии, персоны:

9123 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1004 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6954 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1301 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7377 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1853 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1570 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4699 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 921 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 1
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points - ХАССП - анализ рисков и критические контрольные точки 7 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 237 1
1С:ERP Управление предприятием 740 1
Моничев Алексей 4 1
Мельников Евгений 24 1
Климкин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 2
Россия - Кубань 221 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2253 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1964 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1127 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1430 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 193 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 1
Пищевая промышленность - Чай 140 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 561 1
Ботаника - Растения - Plantae 1119 1
Орехи - Nuts 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще