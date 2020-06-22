«Магнит» внедрил ERP-систему «1С» в «Кондитере Кубани»

«Магнит» реализовала проект по развитию собственной пищевой производственной инфраструктуры был открыт крупнейший в Южном федеральном округе собственный кондитерский завод «Кондитер Кубани». Это второе предприятие в индустриальном парке розничной сети, который находится в Краснодаре.

На производственной площади порядка 20 000 кв.м. расположился комбинат, способный производить более 55 тыс. тонн продукции в год. Рабочими местами уже обеспечены более 320 сотрудников.

Чтобы максимально сократить ручной труд, при проектировании нового завода особое внимание было уделено разработке высокоэффективных производственных процессов с использованием современного оборудования с высокой степенью роботизации.

Алексей Климкин, директор предприятия, отметил: «34 наименования продукции - шоколадных, желейных и помадных конфет, батончиков, леденцов, мармелада и трюфелей уже сейчас выпускается на пяти высокопроизводительных роботизированных линиях фабрики. Мы наладили полный цикл производства шоколадной глазури, для приготовления которой используется натуральный какао-порошок».

Все процессы автоматизированы: датчики следят за температурой, давлением и другими параметрами, данные выводятся на мониторы операторов, что позволяет успешно контролировать производство.

Особенностью предприятия является централизованная и автоматическая подача сырья. Его дозирование происходит без участия человека, что позволяет точно соблюдать рецептуры.

Использование на всех этапах производства различных видов высокотехнологичного оборудования упаковочных модулей, транспортеров, конвейеров, холодильных установок и роботизированного склада позволяет свести к минимуму ручной труд и обеспечить высокое качество выпускаемых продуктов.

Производство «Кондитера Кубани» удовлетворяет потребности покупателей «Магнита» в выпускаемых видах продукции на 60%, планируется регулярно расширять ассортимент и запускать новинки.

Управление предприятием таких масштабов требует планирования, точного сбора, анализа информации обо всех процессах и постоянного контроля, что позволяет повышать эффективность процессов. Инструментом обработки такого массива данных, объединения всех информационных ресурсов предприятия в единый механизм стала система «1С:ERP Управление предприятием» от «1С».

Запуск «1С:ERP» нового поколения произошел вместе с запуском завода и стал первым в России внедрением ERP на кондитерском производстве полного цикла, интегрированным, с собственной обширной розничной сетью магазинов.

«Для развития продукта для нас очень важным является взаимодействие с компаниями - лидерами рынка, такими как группа "Магнит" это позволяет определять перспективные направления для разработки востребованной инновационной функциональности. Важно отметить, что в рамках нашего взаимодействия можно делать акценты не только на торговых, но и производственных подсистемах 1С:ERP. Надеемся, что наш продукт станет корпоративным стандартом для производственных активов группы "Магнит"», сказал руководитель разработки 1С:ERP Алексей Моничев.

Выбор был обусловлен максимально реализованной функциональностью в типовом продукте для производственного предприятия - оперативного учета закупок сырья, планирования и отражения этапов производства, факта выпуска и автоматизации расчета себестоимости продукции, отгрузки товаров покупателям.

Для поддержки и развития решений на отечественной платформе был сформирован высококвалифицированный собственный штат специалистов. За шесть месяцев проведены основные мероприятия по разработке методологической основы учета, моделированию процессов на типовой системе «1С:ERP», обучению пользователей.

Особое внимание уделено автоматизации контроля качества сырья и выпускаемой продукции в рамках реализации поддержки принципов системы ХАССП. В ERP разработан отдельный лабораторный блок, функционально связанный со складским и производственным, в котором фиксируются все результаты проверки сырья и упаковочных материалов, поступающих в производственные склады, полуфабрикатов и готовой продукции.

«В компании продолжается работа по выбору и эффективному внедрению целевых решений автоматизации, которые затрагивают все процессы и направления, включая собственные производства. Мы хотим создавать лучшие предложения для наших покупателей, отвечать их актуальным запросам, именно для этого мы постоянно мониторим новые решения и инструменты, которые помогут сделать бизнес еще более эффективным, грамотно разрабатывать и быстро запускать новые линейки продукции, отслеживать все этапы выпуска товаров в единой системе, адаптировать производственные процессы к актуальным потребностям компании», сказал технический директор розничной сети "Магнит" Евгений Мельников.

Использование данной системы управления предприятием позволило реализовать динамичный план выхода на проектные объемы производства завода и создало основу для разработки шаблонов цифровизации других производственных предприятий «Магнита».

На основе положительного опыта цифровизации завода "Кондитер Кубани", перевод на управление производством в системе «1С:ERP» осуществляется для четырех агропромышленных предприятий компании, в дальнейшем планируется применить ее на всех промышленных предприятиях «Магнита», производящих более 460 наименований продукции объемом около 200 тыс. тонн в год.