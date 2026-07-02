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«Купер»: сколько стоит пикник на свежем воздухе

Летний пикник — это возможность провести время с семьей и друзьями, сменить обстановку и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Заранее продуманный список покупок помогает избежать лишних хлопот и сосредоточиться на самом главном — приятных впечатлениях, общении и времени, проведенном вместе. Сервис доставки «Купер» изучил спрос россиян и составил подборку популярных категорий товаров, которые чаще всего выбирают для летнего отдыха и пикников. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Одной из самых популярных категорий для пикника остаются снеки и напитки. По данным «Купера», в июне 2026 г. спрос на такие товары вырос на 20%, а количество заказов оказалось на 28% выше, чем в июне 2025 г.

Хлеб для сэндвичей можно приобрести за 65 руб., сыр в нарезке — за 170 руб., индейку или ветчину — за 135 руб., орехи — за 78 руб.. Бутылка питьевой воды обойдется в 30 руб., яблочный сок — в 115 руб., яблоки — в 80 руб., морковные палочки — в 50 руб., а общая стоимость базового продуктового набора составит около 723 руб.

В этот период особую актуальность приобретают товары, которые помогают сделать отдых более комфортным, поддерживать чистоту на месте отдыха и обеспечивать дополнительную защиту во время пребывания на открытом воздухе. Влажные салфетки можно приобрести от 20 руб., бумажные салфетки — от 30 руб., антисептик для рук — от 105 руб.. Одноразовые тарелки обойдутся в 70 руб., стаканы — в 70 руб., пакеты для мусора — в 25 руб., а средство от комаров — в 125 руб.. Стоимость такого набора составит порядка 445 руб..

Пикник — это не только свежий воздух, но и время летних активностей. Набор для бадминтона можно приобрести за 400 руб., флисовый плед — за 640 руб., волейбольный мяч — за 300 руб., портативную колонку — за 1,3 тыс. руб., а настольную игру — за 420 руб.

Минимальный набор для пикника включает любимую еду, например хлеб для сэндвичей, сыр в нарезке и индейку или ветчину. Также в него входит простая одноразовая посуда в виде тарелок и стаканов, а также плед. В сумме такой набор обойдется примерно в 1,15 тыс. руб.

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