«Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников

«Яндекс маркет» готовится к радикальному сокращению бюджета. Изменения коснутся и штата маркетплейса. Сервис входит в тройку крупнейших торговых площадок в России наряду с Ozon и Wildberries, но, похоже, он решил отказаться от прямой конкуренции с ними.

Не увольнение, а ротация

Маркетплейс «Яндекс Маркет» оказался на грани крайне масштабной реорганизации. Сервис радикально урежет свой бюджет, пишут «Ведомости».

По информации издания, «Яндекс Маркет» сократит бюджет с 14 до 2 млрд руб., то есть в семь раз. Об этом говорилось в ходе обсуждения на внутреннем портале сервиса. Об этом было объявлено сотрудникам 7 июля 2026 г.

«Компания, видимо, отказалась от прямой конкуренции с крупнейшими маркетплейсами, поэтому тратить средства на активный рост смысла не имеет», – подчеркивают «Ведомости».

Наряду с этим представитель «Яндекс Маркета» заявил «Ведомостям», что «общий бюджет маркетплейса в этом году не меняется». В то же время он не стал рассказывать, на что именно маркетплейс собирался потратить 14 млрд руб.

По всей видимости, пересмотр бюджета – не единственное, что ждет «Яндекс Маркет» в самом ближайшем будущем. Как пишет РБК, сервис собирается существенно пересмотреть свой штат.

Яндекс В «Яндекс Маркет» грандиозные инфраструктурные изменения

Речи о глобальных сокращениях пока нет, пока только о некой «ротации внутри "Яндекса"», что может подразумевать перевод работников «Маркета» в другие структуры российского интернет-гиганта. Это коснется примерно 15% персонала маркетплейса.

«Ведомости» подчеркивают, что речь именно о сокращении численности работников «Маркета».

Важно подчеркнуть, что «Яндекс» не раскрывает численность персонала «Маркета». Однако даже без этой информации очевидно, что штат корпорации сокращается – если в IV квартале 2025 г. (1 октября – 31 декабря) в «Яндексе» работало 96 тыс. человек, то в I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта) от них осталось лишь 93 тыс., пишет РБК со ссылкой на официальную отчетность «Яндекса». Причины увольнения 3000 работников издание и корпорация не приводят.

Профиль или не профиль

Комментируя происходящее в «Маркете», представитель «Яндекса» упомянул о непрофильных проектах. Напомним, «Маркет» существует с 2000 г. – поначалу он носил название «Товары» и не был маркетплейсом в нынешнем понимании этого слова. Трансформацию в торговую площадку «Маркет» начал в 2002 г., когда в «Яндекс» объединил в одном сервисе проекты «Гуру», «Товары» «Подбери.ру». Тогда же появилось и название «Маркет».

«Мы отказываемся от непрофильных проектов и дублирующих функций, а маркетинговый бюджет направляем на то, что важнее для маркетплейса, – на улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей», – сообщил РБК представитель «Яндекса».

Он добавил, что изменения коснутся до 15% нынешних сотрудников «Маркета», и что компания стремится «найти ротацию внутри "Яндекс" для максимального количества людей».

«Пересмотр структуры – часть долгосрочной работы по повышению эффективности бизнеса "Маркета". Компания продолжит инвестировать в ключевые направления развития и совместное с подразделением транзакционного ИИ развитие сценариев покупки товаров и услуг через "Алису AI"», – добавил собеседник издания.

Подковерные изменения

Источники «Ведомостей» внутри «Маркета» сообщили, что изменения в сервисе стартовали в начале 2026 г. и коснулись в первую очередь структуры управления. Среди прочего маркетплейс выделил направление логистики в отдельное бизнес-подразделение.

Собеседники издания добавили, что теперь «компания сосредоточится на достижении безубыточности и развитии новых форматов электронной коммерции. «Идея – построить независимую логистическую платформу, сопоставимую по модели с почтовыми и курьерскими операторами вроде "Почты России" или СДЭК» – добавили они.

Также развитая логистика «Маркета» будет использоваться в составе других сервисов «Яндекса», связанных с доставкой. Один из собеседников издания добавил, что «Маркет» уволил около 20% сотрудников в конце 2025 г. – в первую очередь «в продуктовых, операционных и маркетинговых командах». Часть работников маркетплейса объединили со штатом подразделения поиска, сказал он.

Раньше или позже

Источники «Ведомостей» внутри «Маркета» объясняют все эти изменения тем, что сервис «вышел на рынок позже основных конкурентов и не успел занять лидирующие позиции». «Внутри компании признают, что основные игроки рынка ушли вперед, поэтому сейчас ставка делается на собственные технологические разработки и новые форматы электронной коммерции», – заявил изданию один из сотрудников площадки.

Он добавил также, что «в компании обсуждается развитие направлений, связанных с искусственным интеллектом, а также форматов live-commerce – продаж в прямых эфирах».

Название этих «основных конкурентов» собеседник издания не привел, но, по всей видимости, это Ozon и Wildberries. Наряду с ними «Маркет» входит в тройку крупнейших российских маркетплейсов.

Вот только если учитывать всю хронологию событий, «Маркет» вышел на рынок вторым, на два года позже Ozon. Его история началась в 2000 г., тогда как Ozon появился в 1998 г. Запуск Wildberries состоялся в 2004 г.

Но в современных реалиях «Маркет» действительно отстает от Ozon и Wildberries. «Ведомости» приводят данные ФНС и Росстата, согласно которым выручка ООО «Яндекс Маркет» в 2025 г. достигла 100,2 млрд руб., а чистый убыток – 36 млрд руб. Для сравнения, обороты Ozon и Wildberries исчисляются триллионами рублей, сообщил изданию председатель совета по электронной коммерции Торговой промышленной палаты Алексей Федоров.

Недокументированные причины

Нельзя исключать, что происходящее в «Маркете» может быть следствием еще и того, что у онлайн-продавцов резко изменилось отношение к маркетплейсам. Если еще несколько лет назад они стремились любыми способами выйти на крупнейшие площадки, чтобы пользоваться их клиентской базой и развитой логистикой, то сейчас многие из них хотят автономности.

Как сообщал CNews, многие продавцы начали уходить с крупных площадок и открывать собственные интернет-магазины. Причина – постоянно растущее давление со стороны маркетплейсов, которые регулярно и по любому поводу повышают комиссии, а также вводят различные штрафы, попутно лишая продавцов гарантий безопасности.

Например, в июле 2026 г. Wildberries повысил комиссии для продавцов на фоне растущих цен на топливо и заодно переложил на них ответственность за удары БПЛА. Теперь, если беспилотник прилетит в склад или ПВЗ Wildberries, площадка не будет компенсировать продавцам порчу или утрату товара.

Также в мае 2026 г. стало известно, что процент реально продающих, а не просто демонстрирующих товар, карточек на Wildberries за последний год сократился почти на 5%. Доля реализаторов с продажами в топовых нишах за тот же период упала с 20% до 14%.