Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов

В России резко выросло количество доменов, связанных с онлайн-коммерцией. Продавцы, торговавшие на маркетплейсах, все чаще открывают собственные интернет-магазины, чтобы не платить крупным площадкам комиссии и не сталкиваться с прочими издержками, характерными для такого формата работы, включая штрафы и плату за логистику и хранение товара.

Это все свое, родное

Россияне, активно торгующие в интернете, начали массово открывать собственные онлайн-магазины вместо того, чтобы продавать товары на крупнейших маркетплейсах. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику сервиса «Рег.решения», российские предприниматели и компании из сферы электронной торговли зарегистрировали более 9750 доменов.

Это само по себе большое значение, но более показательна динамика за последние годы. Так, в 2024 г. подобных доменов было зарегистрировано на 12% меньше или около 8700, а если сравнивать с 2022 г., то разница будет еще более значительной. За тот год компании из сферы онлайн-торговли создали 2400 доменов.

Если рассматривать общее число доменов в зонах, созданных специально для онлайн-коммерции (.market, .shop, .store и .trade), то к концу 2025 г. их насчитывалось около 30,3 тыс. Здесь тоже наблюдается положительная динамика – рост количества таких доменов составил 5,3% год к году.

Активнее всего пользователи создавали домены в зоне .shop (+15% за год) – на нее приходится 46% всех веб-сайтов, связанных с онлайн-торговлей. В этом плане ее обходит лишь зона .store с результатом 51%.

«Ведомости» не уточняют, с каких именно маркетплейсов продавцы уходят, открывая свои магазины в интернете, но, вероятнее всего, это Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». CNews неоднократно писал, что продавцы недовольны условиями работы на этих площадках, а некоторые и вовсе судятся с ними.

Кто за этим стоит

Активнее всего домены, связанные с торговлей в интернете, регистрируют юрлица и частные предприниматели, работающие в сфере розничной торговли. На них приходится 18% таких доменов.

На втором месте с результатом 12% находятся компании и индивидуальные предприниматели из оптовой торговли. За ними следуют ИТ-компании (4%) и компании по торговле автомобилями, а также рекламщики (по 3%).

Розничные продавцы на первом месте здесь неспроста. Как сообщил «Ведомостям» директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений» Иван Грибов, это прямое следствие того, что они стремятся избавить себя от зависимости от крупных маркетплейсов.

Такие площадки выставляют продавцам комиссии почти за все. Им приходится платить за сам факт продажи, за логистику, за хранение товара (при выборе опции хранения на складах маркетплейсов) и пр. Также на всех крупнейших площадках есть свои весьма развитые системы штрафов.

При этом полностью отказаться от крупных маркетплейсов ввиду их популярности готовы далеко не все продавцы. «Чаще всего селлеры используют гибридную стратегию: магазин на маркетплейсе и собственный сайт для лояльной аудитории, чтобы не платить дополнительные комиссии площадкам», – сказал Иван Грибов.

Вы не понимаете, это другое

Обзавестись собственными интернет-магазинами стремятся в первую очередь предприниматели из Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно статистике «Рег.решений», на Москву пришлось 33% всех открытых в 2025 г. доменов, связанных с электронной коммерцией.

Северная столица забрала 10%. На третьем месте Московская область с 8%, а за ней следуют Краснодарский край (4%) и Татарстан (3%).

Однако представители российских властей отрицают, что в стране началась массовая миграция предпринимателей из маркетплейсов в собственные интернет-магазины. Как заявил «Ведомостям» руководитель совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров, рост числа доменов на 12% сам по себе об этом никак не свидетельствует.

По его словам, в современных реалиях создать свой частный сайт можно, почти не прикладывая усилий. Федоров уверен, что с использованием нейросетей на это уйдет «буквально полчаса», даже при отсутствии «специальных знаний». Он добавил, что в этой связи многие продавцы регистрируют вовсе не полноценные онлайн-магазины, а всего лишь одностраничные сайты – так называемые «лендинги».

По подсчетам Федорова, «реальными работающими онлайн-ресурсами» в настоящее время располагают всего лишь 5% продавцов. Он добавил, что большинство из них относятся к сферам товаров для животных, БАДов, косметики и товаров для хобби.

У нас есть печеньки

Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России уверен, что многие продавцы очень зависят от крупных маркетплейсов, поскольку в их активах есть развитая система логистики и широкая аудитория. По его мнению, это в первую очередь продавцы товаров из массовых категорий, к которым он относит бытовую технику.

Федоров отметил также, что собственный интернет-магазин больше подходит не простым продавцам, то есть реселлерам, а непосредственно производителям товаров. «Маркетплейс дает готовый трафик и конверсию, тогда как собственный сайт предполагает затраты на рекламу, поддержку, возвраты и продвижение», – подытожил он.

Куда вы денетесь

Крупнейшие торговые площадки спокойно относятся к массовой регистрации доменов, связанных с интернет-торговлей. Как пишут «Ведомости», в «Яндексе», развивающем собственный маркетплейс «Маркет», полагают, что появление большого числа небольших интернет-магазинов – это следствие желания предпринимателей «получить более контролируемый канал продаж, снизить зависимость от правил площадок и повысить маржинальность».

В Wildberries связывают происходящее с «взрослением рынка электронной коммерции и развитием брендов», и отмечают, что «по мере роста бизнеса предприниматели стремятся диверсифицировать каналы продаж и усиливать прямую коммуникацию с покупателями». Представитель Wildberries заявил изданию, что крупные маркетплейсы в настоящее время «остаются ключевой точкой входа для малого и среднего бизнеса в электронной коммерции».