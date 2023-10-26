Россияне создали мощный ноутбук в металлическом корпусе без переплаты за Windows. Цена

Российский бренд ПК Unchartevice разработал 16-дюймовый ноутбук 3310 в корпусе из алюминия. Это высокопроизводительное решение с мощным чипом AMD, 32 ГБ ОЗУ, но без дискретной видеокарты и предустановленной ОС. На сайте компании есть драйверы только под Windows, хотя у Unchartevice есть опыт по выпуску ноутбуков с российскими дистрибутивами Linux.

Российский металлический ноутбук

Российская компания Unchartevice, основанная в начале 2022 г. выпустила 16-дюймовый ноутбук 3310, названный как одноименный легендарный телефон Nokia, вышедший 23 года назад. Основную характеристику мобильника российский ноутбук не перенял – высокопрочного корпуса, которым можно колоть орехи, у него нет.

Но все же оболочка Unchartevice 3310 усилена – корпус изготовлен не из пластика, а из алюминия. За счет этого он весит около 1,7 кг при наличии АКБ на 67 Втч, а его толщина в закрытом состоянии составляет 21 мм.

На сайте разработчиков указано, что купить технику Unchartevice можно в пяти розничных магазинах, но именно модель 3310 к моменту выхода материала была доступна не в каждом из них. За него просят от 120 до 123,4 тыс. руб., а в DNS его цена составляет 129 тыс. руб., но в наличии его на 26 октября 2023 г. в этой сети не было.

Несмотря на разницу в цене, комплектация ноутбука во всех магазинах одинаковая, к тому же в стоимость не входит ОС Windows – она на этом ноутбуке не установлена, как и любая другая система. Решить этот вопрос пользователю придется самостоятельно. К слову, у компании есть опыт по выпуску ноутбуков с российской Astra Linux на борту – в конце 2022 г. свет увидел мобильный ПК Unchartevice 6540, который по-прежнему доступен для приобретения за 38-42 тыс. руб. в зависимости от ритейлера. Но по спецификациям он сильно уступает 3310.

Что внутри

Основа Unchartevice 3310 – это процессор AMD Ryzen 7 7840U на восьми ядрах и с 16 потоками. Согласно сайту AMD, данный чип, дебютировавший весной 2023 г., выпускается по одному их самых современных техпроцессов – 4 нм, который был освоен в конце 2021 г. Ryzen 7 7840U - процессор для ноутбуков и сокета FP8, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его частота варьируется от базовых 3,3 ГГц до пиковых 5,1 ГГц уровень TDP не превышает 30 Вт, а кэш третьего уровня равен16 МБ.

Драйверы для 3310 доступны только под WIndows

Процессор работает в паре с оперативной памятью DDR5, коей здесь 32 ГБ. В данном случае ноутбук оснащен двумя слотами SODIMM, каждый из которых по умолчанию занят 16-гигабайтной планкой.

Фото: Unchartevice Подсветка клавиатуры - неотъемлемый атрибут современного ноутбука

Под файлы и операционную систему в 3310 выделен скоростной твердотельный М2-накопитель объемом 512 ГБ. В сумме получается почти игровой мобильный ПК – ему не хватает лишь дискретной видеокарты, которая за 120-128 тыс. руб., которые просят за этот ноутбук, в комплектацию не входит. Всю графику будет обрабатывать процессор за счет интегрированного решения AMD Radeon 780M.

Экстерьер и интерфейсы

Unchartevice 3310 – это полноразмерный ноутбук с экраном на 16 дюймов по диагонали, что немного больше в сравнении с классическими 15,6-дюймовыми матрицами. Экран основан на панели IPS производства китайской компании ВОЕ с разрешением 2560х1600 точек, имеет матовое покрытие и может раскрываться на 180 градусов, но сенсорным при этом не является. Его пиковая яркость – 400 нит, заявленная частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 189 ppi. Охват цветового пространства sRGB – 100-процентный. Над дисплеем есть 2-мегапиксельная веб-камера со шторкой для тех, кто не хочет заклеивать ее изолентой.

Фото: Unchartevice Ноутбук можно превратить в планшет, хотя и не сенсорный

Ноутбук питается от 65-ваттной литий-ионной батареи. Из беспроводных интерфейсов у него есть только Bluetooth и Wi-Fi, но вполне современные – 5.1 и 802.11ax (Wi-Fi 6) соответственно. Проводных интерфейсов в 3310 намного больше – гигабитный Ethernet, HDMI, пара портов USB-C (один нужен для зарядки аккумулятора), а также по одному USB 3.2 Gen 2 и USB 2.0. В дополнение к перечисленному есть слот для карт microSD.

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В дополнение к перечисленному есть полноразмерная клавиатура с блоком цифровых клавиш и встроенной подсветкой. Кнопка включения для удобства вынесена за ее пределы.

Продажи начались, но не везде

На ноутбук можно установить Windows или, в теории, почти любой из современных дистрибутивов Linux. Однако на сайте разработчиков к моменту выхода материала драйвера для Linux-систем отсутствовали – только для Windows и только для видеокарты, сетевой карты, звука, кардридера и модулей беспроводной связи.