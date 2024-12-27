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Ozon Home



27.12.2024 DIY-ритейл освоился в онлайн 1
21.11.2024 Товары OBI теперь доступны на Ozon  1
07.04.2022 Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ozon Home и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 50 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Почта России ПАО 2112 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Ozon Sports 1 1
Ozon Pets 1 1
Ozon Baby 1 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
Часы - Watch 941 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Яндекс.Маркет 937 2
Ozon Travel 8 1
Сумишевская Ольга 1 1
Бумагин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Казахстан - Республика 5525 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Зоология - наука о животных 2604 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 1
Орехи - Nuts 55 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 42 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Bloomberg 1286 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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