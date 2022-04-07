Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение

Онлайн-магазин Ozon, работающий с 1998 г., собирается завалить российский рынок товарами под собственными торговыми марками. Они станут заменой продукции зарубежных компаний, отвернувшихся от россиян и покинувших российский рынок. Выпускать эту продукцию будут отечественные партнеры Ozon. Эксперты сомневаются в успехе данной затеи.

Ozon взял курс на импортозамещение

Отечественный интернет-магазин Ozon планирует запустить серию собственных торговых марок на замену ушедшим иностранным брендам. Как пишет «Коммерсант», импортозамещение затронет основные категории товаров.

В данном случае отечественным будет не только сам бренд и его владелец. По плану руководства Ozon, производством товаров, выпускаемых под новыми торговыми марками, займутся российские партнеры маркетплейса.

Ozon считается старейшим российским онлайн-ритейлером. Его запуск состоялся в 1998 г. Для сравнения, «Яндекс.Маркет» появился лишь спустя два года. Поначалу Ozon представлял собой площадку по продаже книг и видеокассет. В настоящее время это универсальная торговая площадка с несколькими десятками собственных сортировочных центров и тысячами пунктов выдачи на территории России.

Осенью 2020 г. Ozon провел IPO на американской бирже NASDAQ, признанное Bloomberg самым успешным среди всех российских компаний за период с 2011 г. В начале марта 2022 г. из-за антироссийских санкций торговля акциями Ozon и других отечественных ИТ-гигантах на американских биржах была прекращена.

Комплексный подход

Ozon намерен выйти с собственными торговыми марками сразу в несколько сегментов российского ритейла. По информации «Коммерсанта», маркетплейс еще в марте 2022 г., зарегистрировал, по меньшей мере, пять торговых марок. Напомним, что именно в марте 2022 г. начался стремительный побег из России десятков иностранных компаний – производителей ПО, «железа», товаров для детей и животных, бытовой химии, стройматериалов, автомобилей и т. д.

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В список входят Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home. Если судить по их названию, то по ними Ozon намерен выпускать товары для животных, спорта, детей, путешествий и дома. Представители площадки подтвердили изданию, что рассматривают возможность запуска сразу нескольких брендов, относящихся к разным категориям товаров.

Ozon преследует, по меньшей мере, две цели. Первая заключается в предоставлении покупателям возможности приобретать отечественные товары взамен иностранных, чей импорт в Россию прекратился из-за санкций.

Вторая причина – желание Ozon нарастить объемы продаж собственных товаров на своей площадке.

Правильность выбора Ozon категорий товаров подтвердила изданию партнера One Story Ольги Сумишевской. С ее слов, всего лишь за полтора месяца, что Россия находится под санкциями, в стране уже наблюдается дефицит и рост цен на товары для детей и животных, бытовую химию и товары для женщин. В качестве примера она привела иностранные компании Mondelez, Unilever, Colgate, Procter&Gamble, присутствующие во всех этих сегментах. Часть из них приостановили инвестиции в российский рынок, другие полностью прекратили или готовятся прекратить операции на нем, включая поставку товаров.

Задумка может не сработать

По своей надежности план Ozon пока не может сравниться со швейцарскими часами. Маркетплейс намерен заручиться поддержкой отечественных производителей, и именно это является самым слабым местом всей идеи, читает Ольга Сумишевская.

По ее словам, в России нет необходимого количества производителей и нужного объема производства, чтобы покрыть потребности российского рынка. Она также утверждает, что в стране почти нет производств, способных обеспечить хотя бы приемлемый уровень качества необходимых населению товаров.

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Выход из этой ситуации Ольга Сумишевская видит лишь один – необходимо привлекать иностранных партнеров и ориентироваться именно на них. Китай, столицу мирового производства, она в качестве примера не приводит, но зато упоминает Казахстан и Узбекистан. Какими именно товарами эти страны смогут обеспечить Россию, и насколько высоким будет их качество, она не уточняет.

Про страны Азии, безотносительно КНР, эксперт тоже говорила. «Категории спортивных товаров и товаров для дома будут массово производить в Азии. Если текстиль еще можно заказать на российской фабрике, как это делала IKEA, то велосипед или тренажер – вряд ли», – заявила она.

Что скажут конкуренты

Ozon – не единственный отечественный интернет-магазин. В настоящее время конкуренцию ему составляют упомянутый «Яндекс.Маркет» и Wildberries. Последний был основан в 2004 г.

В отличие от Ozon, Wildberries не интересуется выпуском товаров под собственными торговыми марками. У площадки имеется такой опыт, но это направление она не развивает с 2020 г. По словам ее представителей, планов по возвращению в этот сегмент у Wildberries пока нет. Вместо этого магазин намерен наращивать поставки товаров из Белоруссии и Казахстана напрямую от производителей.

В «Яндекс.Маркете», напротив, разделяют позицию Ozon по отношению к выпуску товаров под собственными торговыми марками (СТМ). Как сообщили CNews его представители, к активному развитию СТМ «Маркет» приступил в 2021 г. Тогда же в продаже появились продукты длительного хранения под брендом «Кстати, на Маркете». Со слов представителей площадки, на апрель 2022 г. под маркой «Кстати, на Маркете» выпускалось свыше 50 наименований товаров. Это кондитерские изделия, орехи и сухофрукты, варенье, снеки. В будущем список пополнят фруктовые батончики, бакалея, консервированные продукты, а также товары для гигиены и дома.

Также «Маркет» развивает СТМ в сегменте детских товаров. Например, в конце 2021 г. начались продажи собственных детских научных наборов. В будущем детские товары «Маркета» будут выходить под брендом Junion.

В конце марта 2022 г., как сообщал CNews, ассортимент «Маркета» пополнился аксессуарами для смартфонов под маркой Commo – еще одним собственным брендом «Маркета».

Адаптеры Commo Compact Charger

Часть товаров для площадки выпускают российские производители. «В стадии разработки есть СТМ и в других категориях», заявили CNews представители «Маркета».