Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198545
ИКТ 15322
Организации 11740
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3586
Системы 27042
Персоны 86621
География 3109
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Сумишевская Ольга

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Россия теряет рынок интернет-коммерции. Продавать в интернете желающих все меньше – боятся комиссий и БПЛА 1
07.04.2022 Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Сумишевская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9190 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Ozon Sports 1 1
Ozon Pets 1 1
Ozon Baby 1 1
Ozon Home 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1295 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1899 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Часы - Watch 1058 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26725 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13600 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25576 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3231 1
Ozon Travel 20 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1287 1
Россия - РФ - Российская федерация 165798 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19095 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 1
Казахстан - Республика 6038 1
Азия - Азиатский регион 5915 1
Беларусь - Белоруссия 6281 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2604 1
Узбекистан - Республика 1999 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 303 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27227 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5571 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6159 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2275 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7492 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6734 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 1
Зоология - наука о животных 2885 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 877 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 1
Орехи - Nuts 64 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 667 1
Bloomberg 1622 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2386 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461230, в очереди разбора - 728388.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще