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Индексная книга (каталог) CNews*
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Groupe SEB Tefal Optigrill Tefal CB Tefal GC Tefal EY гриль

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.11.2026 «М.Видео»: продажи аэрогрилей в России выросли почти в 4,6 раза за девять месяцев 2026 года 1
29.12.2025 «М.видео»: Redmi 15C в количестве и iPhone 16 и 17 в деньгах возглавили рейтинг самых популярных смартфонов к Новому году среди россиян 1
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 2
23.06.2020 Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM 2
20.04.2020 Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили 1
27.03.2019 7 кухонных приборов для правильного питания. Выбор ZOOM 3
03.09.2018 Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM 1
02.01.2018 10 лучших устройств для кухни: Выбор ZOOM 1
19.03.2010 ZOOM.CNews готовится к лету: выбираем гриль 3

Публикаций - 9, упоминаний - 15

Groupe SEB и организации, системы, технологии, персоны:

Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 135 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2696 3
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 77 3
Kitfort 80 3
Xiaomi - Сяоми 2319 2
Philips 2102 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Samsung Electronics 11199 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 1
Huawei 4753 1
Apple Inc 13361 1
BBK Electronics Corp 333 1
Haier Group 233 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 156 2
Groupe SEB - Tefal 110 2
RawMID - Равмид 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3036 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1111 1
ADG Group - АДГ 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Whirlpool KitchenAid 30 1
Braun GmbH 79 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 24 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 150 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6503 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 626 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 103 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 82 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27385 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 73 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13464 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14970 3
Нагреватель - нагревательный элемент 114 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13195 2
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2085 2
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 74 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1187 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 344 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 229 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 201 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 2
Аксессуары 4351 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 381 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 654 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Антипригарное покрытие - тефлон - политетрафторэтилен 27 2
БТиЭ - Хлебопечка - Bread Maker 33 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10515 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6313 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2520 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4539 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2766 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1171 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8663 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6650 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1417 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10945 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 455 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 503 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 48 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18589 1
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 4
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7749 2
Apple iPhone 6 4859 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 95 2
Samsung Galaxy S25 - смартфон 88 1
Apple iPhone 17 161 1
Google Android 15427 1
Huawei MatePad - серия планшетов 121 1
Huawei Watch - Huawei Watch Fit - Huawei Watch Kids - умные часы 184 1
Huawei nova - Серия смартфона 124 1
Huawei Band - Умный браслет 33 1
Apple iPhone 13 197 1
Philips HR - шнековые соковыжималки 14 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 1
BBK BEG 1 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 189 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 52 1
Redmond SteakMaster - СтейкМастер 10 1
Redmond RBQ - электрошашлычница 2 1
Bosch MES - соковыжималка 7 1
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Apple iPhone 16 228 1
Huawei Pura - серия смартфонов 48 1
Бакальчук Владислав 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 5
Европа 25075 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 1
Бельгия - Королевство 1204 1
Германия - Федеративная Республика 13332 1
Франция - Французская Республика 8223 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1555 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5545 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 661 7
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 572 6
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 599 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6322 4
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 473 4
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 487 4
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 232 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4818 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5718 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 488 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2812 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1281 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1747 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2149 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 99 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1394 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5606 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1569 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Орехи - Nuts 64 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 805 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1193 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1554 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 89 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 84 1
CNews - ZOOM.CNews 1916 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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