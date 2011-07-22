Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Астор ВЦ

Астор ВЦ


22.07.2011 Ресторан «Лабиринт» автоматизирован с помощью системы «Астор: Ресторан»

сетителей и усовершенствования бизнес- процессов было принято решение о комплексной автоматизации заведения. Как сообщается, после отбора систем управления была выбрана отраслевая система управления «Астор: Ресторан», которая востребована у руководителей предприятий индустрии питания и развлечений в России и СНГ. Система «Астор: Ресторан» обеспечивает управление запасами, меню, финан
19.05.2011 Ресторан Push King выбрал систему управления «Астор: Ресторан»

ение себестоимостью; управление закупочными ценами; управление ценообразованием; управление залом. В итоге, после отбора для автоматизации нового ресторана была выбрана отраслевая система управления «Астор: Ресторан». Автоматизация с помощью данного решения позволяет руководству заведений: учитывать производство блюд и полуфабрикатов; контролировать работу официантов, барменов, состав меню,
28.04.2011 Новый магазин сети «Продсервис» в Нижнем Новгороде автоматизирован на базе решения «Астор»

Руководство нижегородской сети «Продсервис» выбрало отраслевую систему управления ERP-класса «Астор: Торговая сеть» для автоматизации всех своих магазинов, сообщают в компании «Астор». Ранее сеть «Продсервис» была франшизой международной сети SPAR. С 2011 г. сеть развивается под

14.12.2010 «Астор» автоматизировала новый Центр по продаже автомобилей Toyota в Нижнем Новгороде

Компания «Астор» сообщила о выполнении проекта по комплексной автоматизации ресторана, кафе и бара в новом Центре по продаже и обслуживанию автомобилей Toyota, открывшемся 1 декабря в Нижнем Новгороде. Н
10.12.2010 Новый магазин сети «Канна» в Арзамасе автоматизирован на базе решения «Астор»

Компания «Астор» сообщила об автоматизации нового магазина сети розничной и оптовой торговли продуктами питания и бытовой химией «Канна», открывшегося 4 декабря в городе Арзамас (Нижегородская область).

29.10.2010 Новый супермаркет «Вятско-Полянское Райпо» автоматизирован на базе решения «Астор»

Компания «Астор» объявила об автоматизации нового продуктового магазина «Вятско-Полянское Райпо», открывшегося 21 октября в г. Вятские Поляны (Кировская область). Площадь торгового зала нового супермарке
25.10.2010 Новый супермаркет сети «К*Артель» автоматизирован на базе решения «Астор»

Компания «Астор» сообщила об автоматизации нового, третьего по счету супермаркета сети «К*Артель» (подразделение Пермского крайпотребсоюза), открывшегося в г. Очер (Пермский край) 1 октября. Площадь торг
24.04.2009 Новый магазин «Петуния» в Мулино заработал на базе решения «Астор»

Компания «ЭВМ Комплекс», нижегородский партнер «Астор», автоматизировала новый магазин «Петуния», открывшийся в поселке Мулино (Володарский край, Нижегородская область), на базе отраслевого решения «Астор: Ваш магазин 6.0 Prof». Отрас
20.04.2009 Фитнес-бары Republika автоматизированы на базе решения «Астор»

льких фитнес-баров. Общая площадь баров составляет около 200 кв.м. В среднем фитнес-бары рассчитаны на 30-35 посадочных мест. Для автоматизации фитнес-баров руководство Republika обратилось компании «Астор». Проект комплексной автоматизации включил пуско-наладочные работы, обучение персонала, поставку оборудования, послепусковое сопровождение. Внедренное решение «Астор: Сеть ресторан
17.04.2009 Новый супермаркет «Радамир» автоматизирован на базе решения «Астор»

Компания «СканТек» - официальный партнер компании «Астор» - автоматизировала новый супермаркет «Радамир» Торгового Дома Удмуртпотребсоюза в с. Якшур-Бодья Удмуртской республики на базе отраслевого решения «Астор: Ваш магазин 6.0 Enterpri
16.04.2009 «Астор» предлагает новый продукт для небольших ресторанов, баров и кафе

Компания «Астор» сообщила о выходе нового продукта «Астор: Ресторан SMART» -специализированного комплекса автоматизации для небольших ресторанов, баров и кафе, призванного оперативно и безболезнен
15.04.2009 «Астор» представил компактный кассовый терминал NCR RealPOS 30

Компания «Астор» представила компактный терминал NCR RealPOS 30 для розничных предприятий, который сочетает в себе высокую производительность и гибкость персонального компьютера. По информации «Астор<
14.04.2009 Новый гипермаркет «Турнэ» в Омске работает на базе решения «Астор»

Компания «Астор» автоматизировала новый гипермаркет «Турнэ» торгового комплекса «Триумф» в Омске. Автоматизация гипермаркета выполнена на базе ERP-системы «Астор: Торговый дом 6.0 Prof». «Астор
01.04.2009 Новый магазин «Ассорти» заработал на базе решения «Астор»

В марте 2009 г. специалисты «ЭВМ комплекс» автоматизировали новый продовольственный магазин «Ассорти» в г. Павлово Нижегородской области с помощью решения компании «Астор». Торговая площадь объекта составляет 400 кв.м. Автоматизация магазина «Ассорти» выполнена на базе отраслевого решения «Астор: Ваш магазин» - инструмента для управления бизнес-проц
31.03.2009 «Астор» представила новую линейку торговых весов от Dibal

Компания «Астор» объявила о выводе на российский рынок новой линейки торговых весов со встроенным термопринтером этикеток Dibal K 265. Как отметили в «Астор», весовое оборудование компании Dibal (
02.02.2009 «Астор» автоматизировал новый магазин «Можайки»

Компания «Астор» выполнила проект автоматизации нового магазина сети «Бегемот» компании «Можайка», открывшегося в Одинцовском районе в середине ноября 2008 г., на базе отраслевой системы управления «А
15.01.2009 «Астор» представил новое решения для небольших ресторанов, кафе и баров

Компания «Астор» представила новое решение для автоматизации небольших ресторанов, кафе, баров «Астор: Table-service 4.0 Smart». Новинка, как отмечают в компании, поможет эффективно управлять бизн
17.12.2008 «Астор:WMS» поможет «Норильскому никелю» управлять логистикой

Компания «Астор» реализует проект по автоматизации «Торгово-Логистического центра» в г. Норильске, структурного подразделения, выполняющего функции материально технического обеспечения структурных подраз
15.12.2008 «Астор» автоматизировал складскую логистику «Кузбасской мебельной компании»

Компания «Астор» завершила автоматизацию распределительного центра «Кузбасской мебельной компании» (КМК) в городе Ленинск-Кузнецкий. В середине 2008 г. руководство КМК обратилось в компанию «Астор
10.12.2008 «Астор:WMS» внедрили на складе алкогольной продукции «ОптТоргСервиса»

Компания «Астор» выполнила проект автоматизации процессов на складе алкогольной продукции компании «ОптТоргСервис» (ГК «Паллада») на базе отраслевой системы «Астор:WMS». Два года назад перед руков
27.11.2008 Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор»

В середине 2008 г. компания «ЭВМ комплекс», официальный партнер «Астор», завершила работы по автоматизации новых магазинов формата DIY: «Камелия» в г. Балахна и «Энергия» в г. Нижний Новгород. В условиях колебаний рыночной экономики формат DIY по-прежнему ос
14.11.2008 «Астор» автоматизировал новый магазин «Колбаскин и Огурчиков»

Компания «Софт-Маркет» - Санкт-Петербургский партнер «Астор» - осуществила автоматизацию нового магазина «Колбаскин и Огурчиков» на базе отраслевог
10.11.2008 «Астор» автоматизировал food-court в РЦ «Пужалова Гора»

Компания «ЭВМ комплекс» - региональный партнер «Астор» - автоматизировала food-court в развлекательном комплексе «Пужалова Гора» в городе Гороховец Владимирской области на базе отраслевого решения «Астор: Ресторан 4.0 Проф». В условия
07.11.2008 Новый магазин сети «Динозаврик» заработал на базе решения «Астор»

Компания «Астор» выполнила проект по автоматизации нового, седьмого по счету магазина для домашних животных торговой сети «Динозаврик», открывшегося в Москве в начале сентября 2008 г. Комплексная автомат
06.11.2008 «Веселый блинчик» управляет бизнесом с помощью «Астор: Ресторан 4.0»

Компания «Торговые системы» - региональный партнер компании «Астор» - завершила автоматизацию новой блинной «Веселый блинчик» в Славянске (Краснодарский край) на базе системы управления «Астор: Ресторан 4.0». Блинная является заведением класса fas
28.10.2008 Новый магазин Nexus автоматизирован на базе решения «Астор»

Компания «Астор» сообщила о завершении нового проекта, в рамках которого специалисты «Астор» автоматизировали новый магазин сети мужской одежды Nexus (компания «Мода Сервис Групп»), открывшийся 6

27.10.2008 «Астор» автоматизировал два новых магазина сети «Второй Дом»

Компания «Астор» завершила проект автоматизации двух новых магазинов сети «Второй Дом» (находится в собственности компании «Интеллект-Капитал»), открывшихся в середине октября в Смоленске. Сеть «Второй Д
24.10.2008 «Астор» автоматизировал учет в строительном гипермаркете «Бауклотц»

«Астор» сообщила о выполнении проекта по автоматизации оперативного учета в строительном гипермаркете «Бауклотц». В последнее время большая номенклатура и специфика ассортимента, связанная с сез
22.10.2008 «Астор» автоматизировала торговую сеть «Инструментальный мир»

Компания «Астор» автоматизировала торговую сеть «Инструментальный мир». В течение одного месяца специалистами «Астор» была выполнена автоматизация центрального офиса компании и шести магазинов фор
21.10.2008 «Астор» автоматизировала сеть строительных гипермаркетов «Висточ»

Компания «Астор» выполнила проект автоматизации сети строительных гипермаркетов «Висточ». Отметим, что основным направлением деятельности российско-швейцарской компании «Висточ» является оптово-розничная
16.10.2008 «Астор» автоматизировал новый магазин Best в Красноярске

Компания «Астор» выполнила проект по автоматизации нового, шестого по счету, магазина кулинарной сети Best, который в сентябре текущего года открылся в Красноярске. Установленная в новом магазине система
25.04.2008 Новый магазин Mandarina Duck автоматизирован на базе «Астор:Модного Магазина»

Компания «Астор» автоматизировала новый магазин Mandarina Duck, открывшийся 28 марта в торговом комплексе «Атриум». В качестве основы для автоматизации магазинов в России руководство компании Mandarina D
25.03.2008 «Астор» внедрили в «Пионере»

Завершен проект автоматизации одного из крупнейших клубов Санкт-Петербурга «Пионер». Автоматизация клуба и ресторанов проведена с помощью программы «АСТОР Развлекательный центр». В общей сложности установлено 9 рабочих станций официантов. Специалисты компании «Софт-Маркет» произвели сборку, настройку, тестирование оборудования и программног
25.03.2008 Новый пивной ресторан «Мустанг» работает на базе решения «Астор»

Компания «Астор» сообщила об успешном завершении проекта автоматизации нового пивного ресторана «Мустанг», открывшегося 14 марта в г. Мытищи, на базе отраслевой системы управления «Астор: Ресторан
05.02.2008 ПО для ресторанов: прибыль принесут регионы

российским "брендам" принадлежит около 75% рынка. Среди них 34% занимает широко известный R-Keeper компании UCS, далее идут популярные решения на базе "1С": "РАРУС-общепит" (18%)1, "Трактиръ" (10%), "АСТОР-ресторан" (7%), а также системы "РСТъ:Рестораторъ", и "ТillyPad" (по 3%). За ними следуют компании "второго эшелона", чей взнос в общее дело пока не более 1% для каждой. Доли известных за
01.02.2008 «Астор» автоматизировал развлекательный центр «Вавилон» в Сургуте

Компания «Астор» автоматизировала развлекательный центр «Вавилон» в г. Сургуте, открытие которого состо
29.01.2008 «Астор» автоматизировал новый магазин сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде

Компания «Астор» успешно автоматизировала новый, 29 по счету универсам торговой сети «Продуктория» в Сергиевом Посаде. С учетом нового магазина в Сергиевом Посаде ежемесячная совокупная выручка ТС «Проду
29.01.2008 Второй магазин «Патэрсон» в Магнитогорске заработал на базе решения «Астор»

Компания «Астор» сообщила об успешном завершении проекта автоматизации второго магазина торговой сети «Патэрсон» в Магнитогорске, который открылся 19 января. Управление новым магазином «Патэрсон» ведется
18.12.2007 «Астор» автоматизировала новый магазин «Семейная копилка» в Туле

Компания «Астор» автоматизировала новый магазин торговой сети «Семейная копилка» (ООО «Копилка») в Туле, который начнет свою работу накануне нового года. За основу автоматизации нового магазина формата «
21.11.2007 «Астор» автоматизировал первый магазин «Патэрсон» в Барнауле

Компания «Астор» сообщила об успешном завершении проекта автоматизации первого магазина сети «Патэрсон» в Барнауле, открывшегося 17 ноября. Уже в конце ноября в городе начнет работу второй торговый объек

Публикаций - 107, упоминаний - 107

Астор ВЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7342 18
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 158 14
Soft-Market - Софт-Маркет 0 8
1С-Рарус 794 8
Сервис Плюс 182 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 694 4
SAP SE 4898 3
1С:Франчайзи-НН 6 3
Софт-Вест 4 3
РСТъ 4 2
1С:Сервистренд 3 2
Ansoft - Ансофт 39 1
Современные технологии учета 2 1
BMS - Business Management Systems - РеПко 2 1
Информсервис и Ко 1 1
Аверс Технолоджи 2 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 89 1
Гэндальф - Gendalf 79 1
Примасофт - Primasoft 1 1
АМИ 72 1
ДатаКрат - DataKrat 18 1
Unisoft 2 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 19 1
Эрикос-ЦСП 1 1
Масан Бизнес-Консалтинг 1 1
1С:ВДГБ 46 1
1С:Франчайзинг 23 1
Альфа-Офис 1 1
Microsoft Corporation 23868 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 1
Крок - Croc 1706 1
Xerox 1120 1
HP - Hewlett-Packard 3508 1
NeXus 324 1
Zebra Technologies 114 1
Pirit - Пирит 80 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 191 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 37 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 40 1
АЛПИ 9 6
Самохвал - сеть супермаркетов 7 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 3
E-Land Group - Mandarina Duck 3 3
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 5 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 21 2
Седьмой Континент 60 2
Паллада ГК - Паллада торг 4 2
LVMH Louis Vuitton 20 2
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 2
Geox 4 1
Best - сеть магазинов 1 1
Можайка - Бегемот 1 1
Carrefour 23 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 36 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 185 1
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 2 1
Стройпарк 4 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 14 1
Киномакс - сеть кинотеатров 11 1
Бауцентр - Baucenter 6 1
Удмуртпотребсоюз ТД 1 1
Динозаврик 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 66 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 13 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 92 1
Бегемаг - Сеть универсамов 5 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 49 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 12 1
Yves Rocher - Ив Роше 19 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 21 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
Finn Flare 24 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 198 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 90
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1204 27
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 57 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 19
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1734 18
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 42 14
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 640 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 679 7
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 50 6
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 909 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 4
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 4
Управляемость - Manageability 1627 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 596 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 129 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1438 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 4
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 35 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 3
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 40 3
Проверка контрагентов 354 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 576 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 3
Принтер этикеток 23 3
MarTech - Sales management - Управление продажами - Управление циклом продаж 301 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1445 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 986 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 82 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 200 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 79 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 946 2
Астор Торговая сеть 26 43
NCR RealPOS 0 43
Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 9 24
NCR Realscan 1 19
Астор Ваш магазин 5 13
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 80 10
Астор Модный Магазин 6 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 6
Microsoft Windows 2000 940 5
Астор Торговый Дом 5 5
Honeywell Metrologic 3 5
Сервис Плюс - СуперМаг 55 4
Астор Развлекательный центр 2 4
NCR AS@R Enterprise 4 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 668 4
Apple iPhone 6 597 3
UCS R-Keeper 48 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 127 3
Астор WMS - Астор Warehouse Management System 3 3
1С-Рарус Общепит 12 2
IBS Trade House 10 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 265 2
Age of Kings 3459 2
Linux OS 8523 2
Астор Готовый Магазин 1 1
Астор Прайс чекер 0 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 94 1
Posiflex CR 5 1
Ansoft Avarda Inventory Management 3 1
Ansoft Avarda WMS 5 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 3 1
Армада - РБК софт - RBC Easy Shop 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 1
Klondike SP 2 1
1С:Предприниматель 10 1
РСТъ Магнатъ 1 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 66 1
Apple iOS 6908 1
Microsoft Office 3493 1
Microsoft SQL Server 1259 1
Сирина Екатерина 10 2
Саяпин Олег 3 2
Сырцов Игорь 27 2
Гуревич Григорий 3 2
Смирнова Полина 2 2
Чуприк Денис 2 1
Гуревич Георгий 1 1
Алямовская Людмила 1 1
Чавров Евгений 2 1
Левинский Данил 2 1
Кондратьева Татьяна 1 1
Шагорская Оксана 1 1
Маликин Андрей 9 1
Кондаков Кирилл 1 1
Синицын Кирилл 4 1
Курдина Виктория 1 1
Фадеев Сергей 3 1
Наумов Андрей 1 1
Глобус Дарья 8 1
Волчанинов Леонид 11 1
Заржецкий Александр 31 1
Артюхов Александр 19 1
Щербина Сергей 14 1
Жуков Михаил 38 1
Попова Мария 105 1
Закревский Алексей 7 1
Якушкин Евгений 4 1
Заединов Руслан 41 1
Адмиральский Сергей 38 1
Морозова Ольга 10 1
Пачикин Андрей 6 1
Павлов Алексей 16 1
Антонов Александр 66 1
Павлов Владимир 18 1
Могилевский Михаил 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 5
Украина 6786 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 650 4
Европа 11993 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 4
Германия - Федеративная Республика 8772 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1022 4
Украина - Киев 943 3
Россия - СФО - Кемеровская область 760 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 480 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 398 3
Россия - Сибирь 1787 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 813 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 822 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 287 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 386 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1324 2
Москва - Новомосковск - Щербинка 18 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 255 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 270 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 374 2
Россия - ПФО - Самарская область 1003 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 692 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 554 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 863 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1472 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 51
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 39
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 823 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 23
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 77 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 8
Регистратор 522 7
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 106 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 7
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 102 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 87 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 41 4
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 33 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1183 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 5 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 3
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 59 3
Металлы - Платина - Platinum 95 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 345 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 109 2
Финансовые показатели 1013 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 600 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1809 2
Статистика - Statistics - статистические данные 393 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1065 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 25 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще