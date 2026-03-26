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Luxsoft ФИТ FIT Gestori САУРП

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.03.2026 Как превратить ERP из учетной системы в систему управления 1
03.03.2017 Дискаунт-сеть «Больше Меньше» стартовала на системах автоматизации торговли FIT 1
10.02.2015 FIT автоматизировала новую сеть продуктовых супермаркетов «Фрэш» 1
23.01.2015 FIT автоматизировал первый супермаркет сети товаров для дома и семьи «Матрешка» 2
01.11.2013 «EDI.Контур» и «Диадок» интегрированы в решение для розницы Run Retail 2010 1
10.07.2013 FIT продолжает автоматизировать магазины Fix Price 2
18.04.2013 FIT автоматизировала первый магазин Takko Fashion в России 2
28.03.2013 FIT автоматизировала новый гипермаркет «Линия» в Белгороде 2
23.08.2012 FIT автоматизировала сеть супермаркетов «Едофф» в Москве 2
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 1
10.08.2010 FIT автоматизировал новый магазин торговой сети «Родная сторона» в Бресте 2
09.08.2010 FIT автоматизировал торговую сеть «Эконом» в Беларуси на базе GESTORI Pro 2
16.07.2010 FIT автоматизировала первый гипермаркет сети DIY «Максидом» в Казани 2
15.07.2010 FIT автоматизировал первый магазин сети «Разбери» в Москве 1
18.02.2008 FIT автоматизировал новый «Максидом» 1
15.02.2008 Автоматизированы два новых магазина сети «Поляна» 1
15.02.2008 FIT автоматизировал первый магазин «Леонардо» 1
23.01.2007 Автоматизированы три новых гипермаркета сети «Линия» 1
04.12.2006 R&K Consulting: вышла в Центральную Азию 1
20.03.2006 R&K и FIT создадут новое решение для ритейла 1
11.06.2004 FIT разработал новый модуль для аналитической системы DiAna 1
18.07.2003 Автоматизация торговых сетей на российском рынке 1
18.12.2002 Рынок автоматизации продуктовых торговых сетей в России 1

Публикаций - 23, упоминаний - 31

Luxsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Luxsoft - ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 17
Oracle Corporation 7074 4
SAP SE 5601 3
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 3
Сервис Плюс 187 3
9594 2
1С-Рарус 982 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 2
ДатаКрат - DataKrat 20 2
Ростелеком - Астор ВЦ 113 2
Софт-Вест 4 2
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 2
Grant Thornton - САЙБЕР Бизнес Консалтинг - FBKCS - ЭфБиКей Сайберсекьюрити 5 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
Software AG 203 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Штрих-М НТЦ 65 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
Монолит-Инфо 138 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 1
Oracle Consulting 18 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Verint Systems 43 1
SILA Union - СИЛА Юнион 24 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 25 1
Unisoft 2 1
Русэлпром - Русэлпром. Электрические Машины - Ленинградский электромашиностроительный завод - Производственное объединение - ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод 9 1
Электронинвест ГК 9 1
Максидом 10 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 2
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
ПСМ ГК - Промышленные силовые машины - ПСМ Unlim - ПСМ Анлим 2 1
Sminex - Смайнэкс 6 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Carrefour 23 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 18 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
Седьмой Континент 65 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 15 1
Кофемания 85 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Группа Союз Концерн 5 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 5 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Управляемость - Manageability 2271 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 207 3
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 3
Оцифровка - Digitization 5185 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 126 1
Торговля - RetailTech - Управление и мониторнг промоакциями, скидками и бонусами 116 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Умные платформы 1988 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
Omron POS 5 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
Luxsoft - ФИТ - FIT - DiAna: Digital Analytics 3 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 3
NCR RealPOS 50 3
IBS Trade House 10 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
IBM DB2 396 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Qlik Qlikview 120 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Yandex DataLens 66 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 25 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
СКБ Контур - Контур.Ритейл 10 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 12 1
Ужастов Игорь 1 1
Чаадаев Дмитрий 5 1
Клявляева Эльвира 4 1
Худякова Нина 4 1
Романенко Виктор 11 1
Плехов Сергей 4 1
Варламова Дарья 2 1
Даувальдер Елена 4 1
Ходырев Максим 2 1
Доронин Илья 2 1
Коптелов Андрей 134 1
Галкин Николай 140 1
Шарак Андрей 67 1
Кузнецов Максим 22 1
Заржецкий Александр 37 1
Морозов Алексей 62 1
Назаров Алексей 73 1
Попова Мария 141 1
Воронин Андрей 18 1
Терехов Андрей 40 1
Корчагин Павел 18 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Тарасов Алексей 14 1
Викторов Алексей 10 1
Степанов Антон 71 1
Волков Геннадий 7 1
Артюхов Александр 19 1
Маликин Андрей 11 1
Сараев Алексей 14 1
Кушпель Юрий 10 1
Хургес Михаил 13 1
Глобус Дарья 9 1
Зыляев Николай 10 1
Лившин Дмитрий 10 1
Мелихов Андрей 4 1
Карпин Андрей 1 1
Хрисиди Павел 1 1
Рогачев Дмитрий 12 1
Ушаков Дмитрий 12 1
Фролкин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 1
Беларусь - Минск 706 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Беларусь - Брестская область - Брест 66 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Fashion industry - Индустрия моды 364 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Черкизон - Черкизовский рынок 178 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Российский рынок ERP 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Oracle AppsForum 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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