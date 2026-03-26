Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Luxsoft ФИТ FIT Gestori САУРП
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 31
Luxsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Ужастов Игорь 1 1
|Чаадаев Дмитрий 5 1
|Клявляева Эльвира 4 1
|Худякова Нина 4 1
|Романенко Виктор 11 1
|Плехов Сергей 4 1
|Варламова Дарья 2 1
|Даувальдер Елена 4 1
|Ходырев Максим 2 1
|Доронин Илья 2 1
|Коптелов Андрей 134 1
|Галкин Николай 140 1
|Шарак Андрей 67 1
|Кузнецов Максим 22 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Морозов Алексей 62 1
|Назаров Алексей 73 1
|Попова Мария 141 1
|Воронин Андрей 18 1
|Терехов Андрей 40 1
|Корчагин Павел 18 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Тарасов Алексей 14 1
|Викторов Алексей 10 1
|Степанов Антон 71 1
|Волков Геннадий 7 1
|Артюхов Александр 19 1
|Маликин Андрей 11 1
|Сараев Алексей 14 1
|Кушпель Юрий 10 1
|Хургес Михаил 13 1
|Глобус Дарья 9 1
|Зыляев Николай 10 1
|Лившин Дмитрий 10 1
|Мелихов Андрей 4 1
|Карпин Андрей 1 1
|Хрисиди Павел 1 1
|Рогачев Дмитрий 12 1
|Ушаков Дмитрий 12 1
|Фролкин Александр 2 1
|Российский рынок ERP 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
|DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
|Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.