X5 Retail Group разработала «умные весы»

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», продолжает развитие дистанционных сервисов, которые способствуют минимизации контактов в период сложной эпидемиологической ситуации. На базе собственной лаборатории инноваций компания разработала «умные весы» – устройство, которые автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты. Новая разработка позволяет ускорить время операций на кассе, сделать процесс покупок еще более безопасным и удобным для клиентов.

По статистике торговой сети «Пятерочка» весовые товары входят в 30% чеков. В течение одного часа кассир взвешивает продукты около 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунд. «Умные весы» помогают кассирам существенно сократить это время и значительно ускорить обслуживание покупателей. Система весов, оснащенная компьютерным зрением, самостоятельно распознает товар даже в пакете, таким образом, пропускная способность каждой кассы увеличивается. В целом, только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 тыс. человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1,3 тыс. часов.

Устройство монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть. Пилотирование «умных весов» прошло в 10 магазинах «Пятерочка», где была выявлена точность распознавания объектов до 98,4%. По мере тестирования нейросеть, которая использовалась в системе компьютерного зрения, постоянно обучалась и повышала точность распознавания.

«В ассортименте магазина "Пятерочка" в среднем находится 160-180 различных весовых товаров. Задача кассира при работе с таким товаром – найти товар в иерархическом меню на клавиатуре или по памяти вбить PLU из 3-8 цифр. "Умные весы" позволяют оптимизировать операции: покупателю не нужно искать весы самообслуживания, а персоналу – запоминать код товара. "Умные весы" – пример внедрения инновационного продукта, который решает реальную бизнес-задачу ритейла. Важно, что и сами кассиры в рамках пилота отмечали удобство системы и существенное ускорение операций», – сказал Сергей Попов, директор по операциям и розничным технологиям торговой сети «Пятерочка».

В результате пилота принято решение о развитии проекта и установке 500 «умных весов» в 100 магазинах сети «Пятерочка». Систему планируется также интегрировать в собственные кассы самообслуживания Х5.