Huawei представляет в России умные весы Huawei Scale 3

Huawei представляет умные весы Huawei Scale 3 с поддержкой к Wi-Fi и Bluetooth, способные вычислять 11 основных показателей организма. Устройство ориентировано на пользователей, стремящихся вести здоровый образ жизни и следящих за своей физической формой. Высокочувствительные сенсоры, интеллектуальные алгоритмы и беспроводные интерфейсы значительно упрощают задачу отслеживания показателей, позволяя быстрее добиваться поставленных целей и вовремя замечать нежелательные отклонения.

Весы Huawei Scale 3 способны измерять вес тела и с высокой точностью вычислять индекс массы тела, процентную долю мышечной, жировой и костной тканей, скорость базового обмена, количество воды и белка в организме, уровень минерализации костей, количество висцерального жира, а также частоту сердечного пульса. Высокая точность расчетов обеспечивается фирменной технологией Huawei TruFit. С ее помощью строится точная модель состава массы тела человека, на основе которой вычисляются все остальные показатели и составляются отчеты. Технология базируется на анализе биоэлектрического сопротивления человеческого тела с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Большинство умных весов, доступных на рынке, оснащены только поддержкой Bluetooth, поэтому при каждом использовании, чтобы увидеть графики изменения параметров, пользователю необходимо подключиться к приложению. Huawei Scale 3 поддерживает два подключения, Wi-Fi и Bluetooth, что упрощает взаимодействие с устройством.

Huawei Scale 3

После настройки Wi-Fi-соединения пользователи могут получать доступ к результатам своих измерений в автономном режиме, не открывая приложение Huawei Весы: данные автоматически синхронизируются с облаком. Пользователи могут открывать приложение и просматривать данные в любое время, независимо от подключения смартфона к весам. Возможно также подключение к весам напрямую через Bluetooth, чтобы просматривать данные в простом и удобном приложении. При этом Huawei Scale 3 может автоматически идентифицировать пользователей на основе данных прошлых измерений, таких как вес и процент жира, и сохранять новые результаты в соответствующей учетной записи.

Когда весы использует новый пользователь, который хочет пропустить процесс сопряжения, он может воспользоваться приложением Huawei Health. Для измерения показателей достаточно ввести свои пол, рост и возраст. Данные не будут удалены после использования, поэтому пользователю не нужно беспокоиться о них.

Каждая деталь весов Huawei Scale 3 тщательно продумана, чтобы сделать процесс измерений простым и комфортным. Поверхность из закаленного стекла с габаритами 300х300 мм прочна и стабильна. Четыре ножки высотой по 3,5 мм с нескользящими подкладками из силиконовой резины гарантируют устойчивость и безопасность во время взвешивания на любой поверхности.

Умные весы Huawei Scale 3 официально поступят в продажу в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах с 28 мая 2021 г. по рекомендованной розничной цене 2990 руб.