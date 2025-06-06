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Казачков Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Казачков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8502 6
|1С-Рарус 901 6
|SAP SE 5336 2
|Microsoft Corporation 24867 1
|Разумные решения НПК - Smart Solutions 6 1
|Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
|1С-Рарус - ExSolCom 2 1
|Divizion 54 1
|1С-Рарус - Алгоритм Сервис 1 1
|Евросеть 1412 2
|Связной 3 16 1
|Связной ГК 1374 1
|Dixis - Диксис 359 1
|Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 4 1
|Вестер ГК - торговая сеть 13 1
|Связной ГК - Максус 22 1
|Ноготков Максим 49 1
|Оганесян Ашот 127 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Костромин Александр 1 1
|Мастяев Владимир 1 1
|Доросинский Александр 4 1
|Светаков Вадим 1 1
|Мотин Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
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