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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176222
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Казачков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Новый сервис «1С-Рарус:Эхо» для распознавания речи в программах «1С»   1
29.05.2024 «1С‑Рарус» открывает офис в Пензе на базе компании «Алгоритм‑Сервис» 1
22.05.2023 «1С-Рарус» и ExSolCom объединяет свои усилия в области цифровизации корпоративных клиентов 1
11.08.2015 «1С-Рарус» и Институт Адизеса создали панель мониторинга Adizes Executive Dashboard 1
17.10.2006 "Вестер" автоматизируют торговую сеть 1
18.10.2005 Сотовая экспансия по франчайзинговой схеме 1
02.06.2005 "Евросеть" автоматизирует более 1600 салонов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Казачков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

8502 6
1С-Рарус 901 6
SAP SE 5336 2
Microsoft Corporation 24867 1
Разумные решения НПК - Smart Solutions 6 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
1С-Рарус - ExSolCom 2 1
Divizion 54 1
1С-Рарус - Алгоритм Сервис 1 1
Евросеть 1412 2
Связной 3 16 1
Связной ГК 1374 1
Dixis - Диксис 359 1
Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 4 1
Вестер ГК - торговая сеть 13 1
Связной ГК - Максус 22 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31992 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24889 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28298 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5166 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6887 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1252 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 453 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12916 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 787 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7570 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 515 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4175 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6538 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10700 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16258 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 459 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 87 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2331 4
1С-Рарус Магазин 28 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 930 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
1С-Рарус Торговый комплекс 29 1
Adizes Executive Dashboard (AED) 2 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
Ноготков Максим 49 1
Оганесян Ашот 127 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 1
Сыкулев Андрей 84 1
Костромин Александр 1 1
Мастяев Владимир 1 1
Доросинский Александр 4 1
Светаков Вадим 1 1
Мотин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149451 4
Казахстан - Республика 5652 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52614 1
Украина 7672 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44279 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1408 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2756 1
Средиземное море - Средиземноморье 200 1
Россия - ПФО - Пензенская область 606 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5118 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30263 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49320 1
Английский язык 6750 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11148 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2820 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6297 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7394 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16743 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10200 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2573 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7043 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 160 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2427 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 541 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3607 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2817 1
Ergonomics - Эргономика 1626 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1199 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1045 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2986 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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