ЭКБ «Ростеха» заменит импортные аналоги в приборах машинного зрения и радиолокации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представляет образцы перспективной электронной компонентной базы, разработанные в рамках программы импортозамещения. Изделия могут применяться в радиолокации, телекоммуникациях, авиации, системах криптозащиты, машинном зрении и лазерной дальнометрии. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Входящее в состав холдинга предприятие «Оптрон» демонстрирует линейку диодов различных типов в корпусе для поверхностного монтажа. Устройства используются в составе радиостанций, радиодальномеров и радиовысотомеров, в аппаратуре шифрования сигналов, маршрутизаторах доступа, бортовом оборудовании летательных аппаратов и радиолокационных станциях.

«Оптрон» также представляет лавинные фотодиоды на основе кремния и арсенид галлия-индия. Изделия представляют собой высокочувствительные полупроводниковые приборы, преобразующие свет в электрический сигнал. Лавинные фотодиоды применяются в машинном зрении, оптоволоконной телекоммуникации и лазерной дальнометрии.

Демонстрируются гетероструктуры на основе полупроводниковых материалов A3B5 (арсенида галлия, нитрида галлия, карбида кремния), которые являются основой для изготовления любых лазерных диодов, светодиодов и фотоприемников. «Оптрон» располагает технологией выращивания гетероструктур и собственной производственной линией для их серийного выпуска.

«Предприятия «Росэлектроники» постоянно увеличивают номенклатуру выпускаемой импортозамещающей ЭКБ, расширяют собственные компетенции и наращивают производственные мощности. Разработка и освоение технологий выпуска опто- и фотоэлектронной компонентной базы – один из приоритетов Стратегии развития электронной промышленности России до 2030 г.», – сказали представители «Ростеха».

Кроме того, Концерн «Созвездие» показывает серийные образцы гражданских радиостанций стандарта DMR. Устройства могут выполнять индивидуальные, групповые или экстренные голосовые вызовы, отправлять текстовые сообщения, отслеживать координаты абонентов, контролировать состояние и даже положение раций. Радиостанции работают в двух диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц. Они полностью совместимы с оборудованием других производителей, защищены от прямого прослушивания, имеют радиус действия до 30 км, встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и акселерометр. Вся линейка DMR-радиостанций имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный Центр Информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.