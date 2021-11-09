В России стартовали продажи новых TWS-наушников с расширенными функциями мониторинга состояния здоровья

В России появились новые беспроводные стереонаушники PowerBuds Pro с расширенными функциями мониторинга состояния здоровья и мультисценарным активным шумоподавлением.

Отличительные характеристики девайса:

Мониторинг сердечного ритма во время тренировки

Внутриканальный датчик сердечного ритма отслеживает частоту сердечных сокращений во время занятий спортом и сообщает владельцу о значительно повышенном пульсе.

Определение положения шейного отдела позвоночника

Встроенный акселерометр помогает определять положение шейного отдела позвоночника. Если пользователь слишком долго неподвижен, наушники напомнят ему о необходимости менять положение головы и шеи, а также следить за осанкой.

Amazfit PowerBuds Pro

Умная защита слуха

Наушники в режиме реального времени контролируют громкость прослушиваемого аудиоконтента и дают рекомендации по уровню громкости и времени прослушивания соответствии со стандартами защиты слуха ВОЗ.

Умное распознавание бега и автоматический запуск отслеживания соответствующих показателей помогают сделать тренировку более плавной.

Мультисценарное активное шумоподавление (до 40 дБ ) позволяет пользователям переключаться между различными режимами в течение дня.

В режиме «В помещении» блокируются звуки клавиш и шум кондиционера, а также приглушается фоновая речь.

В режиме «Движение» пользователя не будет раздражать звук двигателя в общественном транспорте или самолете, при этом важные голосовые объявления не останутся неуслышанными.

Режим «Тренировка» позволяет слышать звуки транспорта, чтобы безопасно заниматься спортом на открытом воздухе, но шум ветра пользователю мешать не будет.

Адаптивный режим автоматически регулирует шумоподавление в соответствии с окружающей обстановкой.

Подавление шума при звонках

Три микрофона в каждом наушнике позволяют повысить качество связи за счет интеллектуального алгоритма шумоподавления.

Автономность

Наушники обеспечивают реалистичное объемное звучание и эффект полного погружения в течение девяти часов, а зарядный чехол продлевает время работы до 30 часов.

Цена и доступность

В России Amazfit PowerBuds Pro можно приобрести в официальном магазине Amazfit на Tmall по цене 10 999 руб.