«ЭвоКарго» разработала новый режим локализации беспилотного транспорта

Российский разработчик беспилотного транспорта и автопилота пятого поколения «ЭвоКарго» представил новый режим автономной локализации, интегрированный в систему автопилота. Обновление позволяет беспилотным грузовикам компании продолжать автономное точное и безопасное движение в условиях, где стандартная лидарная локализация может быть затруднена. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Локализация – одна из ключевых технологий автопилота, отвечающая за определение положения транспортного средства в окружающей среде и построение его безопасного маршрута. Наиболее точную и надежную информацию для локализации транспорта формируют лидары – сенсоры, использующие лазерные импульсы для создания трехмерного представления окружающей среды. Система сравнивает то, что «видит» лидар в реальном времени с заранее построенной картой местности. Посредством этого сопоставления алгоритмы непрерывно вычисляют положение автомобиля, аналогично тому, как человек ориентируется по знакомым объектам в пространстве. Большинство лидаров, установленных на автономных грузовиках «ЭвоКарго», работают, с частотой 10 Гц, что позволяет сканировать пространство 10 раз в секунду.

Помимо лидаров, «картина мира» грузовика также строится на данных от других датчиков, среди которых измерительные блоки (акселерометры и гироскопы), датчики пути и скорости и спутниковые GNSS-приемники. Однако в некоторых условиях лидарам недостаточно объектов для стабильного считывания – например, в открытых полях, лесных массивах, туннелях или вдоль однотипных заборов.

Разработанное «ЭвоКарго» технологическое нововведение расширяет возможности автопилота в автономном режиме в зонах без постоянной лидарной локализации. Обновления алгоритмов позволяют транспорту себя локализовать и продолжить движение, используя только данные GNSS (при наличии) и других датчиков. Среди разработчиков беспилотного транспорта «ЭвоКарго» является одним из немногих, кто внедрил оригинальное технологическое решение.

Обновленная система уже внедрена на сотнях автономных грузовиков Evocargo, используемых такими клиентами как Wildberries, SPAR, «ЕВРАЗ», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Спортмастер», «Роквул», «Элинар-Бройлер», «Сантехкомплект», «АвтоАльянс» и др.