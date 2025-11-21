Получите все материалы CNews по ключевому слову
СТК Сантехкомплект
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|21.11.2025
|«ЭвоКарго» разработала новый режим локализации беспилотного транспорта 1
|24.04.2025
|«Сантехкомплект» роботизирует логистику 2
|30.01.2007
|Cognos EP внедряют в «Сантехкомплекте» 3
|17.11.2005
|R&K Consulting замахнулась на 10% российского рынка ERP 2
|26.04.2005
|"Сантехкомплект" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne 3
СТК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сараев Алексей 14 1
|Жуков Василий 21 1
|Мягков Константин 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401582, в очереди разбора - 733066.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.