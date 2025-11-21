Разделы

СТК Сантехкомплект


СОБЫТИЯ

21.11.2025 «ЭвоКарго» разработала новый режим локализации беспилотного транспорта 1
24.04.2025 «Сантехкомплект» роботизирует логистику 2
30.01.2007 Cognos EP внедряют в «Сантехкомплекте» 3
17.11.2005 R&K Consulting замахнулась на 10% российского рынка ERP 2
26.04.2005 "Сантехкомплект" внедрит Oracle JD Edwards EnterpriseOne 3

РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 3
Oracle Corporation 6859 2
Oracle - Retek 35 1
SAP SE 5419 1
8923 1
Галактика - Корпорация 1504 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
Evocargo - Эвокарго 36 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33802 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11358 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72645 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1956 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1938 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 189 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6243 1
BPO - Business Processes Outsourcing - Аутсорсинг бизнес-процессов 30 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7239 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17737 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6834 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17060 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1820 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1260 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2633 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1200 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 3
Epicor iScala 87 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
IBM Cognos EP 2 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Evocargo N1 18 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 603 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Сараев Алексей 14 1
Жуков Василий 21 1
Мягков Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156021 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1402 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3162 1
Швеция - Королевство 3671 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1446 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2654 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3213 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8217 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8055 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6307 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51070 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6057 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1115 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3175 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 689 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1230 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11699 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20273 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25853 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5294 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2756 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
