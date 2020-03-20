Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter

Запущен проект Debian Social, совмещающий себе социальные сервисы для публикации фотографий, видеороликов, а также ведения блогов и микроблогов. Проект создавался для разработчиков Debian и сторонников проекта, и в будущем в его состав войдут новые сервисы, в том числе и мессенджер.



Соцсервисы «для своих»

Разработчики Linux-дистрибутива Debian анонсировали набор социальных сервисов, созданных специально для других участников проекта Debian. Они объединены под одним названием Debian Social и доступны по адресу debian.social.

Авторы Debian Social стремились создать отдельное безопасное веб-пространство, направленное на общение как самих разработчиков Debian, так и всех сторонников проекта. В составе Debian Social есть аналоги Twitter, YouTube, Instagram и даже «Живого журнала». Разработка сервиса началась в январе 2020 г., но на момент публикации материала единый ресурс, объединяющий в себе все эти сервисы, не был запущен. При этом большинство из них было доступно по отдельности и исключительно в тестовом режиме. Также разработчики подготовили Wiki-страницу с кратким описанием возможностей каждого из них.

Pleroma, сервис микроблогов для девелоперов

Debian входит в число самых популярных дистрибутивов Linux. Его разработка ведется с авуста 1993 г., а его название составлено из имен основателя проекта Иана Мердока (Ian Murdock) и его бывшей жены Дебры Линн (Debra Lynn). На 20 марта 2020 г. Debian был доступен в стабильной версии 10.3, вышедшей в феврале 2020 г.

Замена Twitter и Instagram

Первой списке проектов из состава Debian Social числится децентрализованная платформа pleroma.debian.social (здесь и далее название совпадает с URL-адресом сервиса) для ведения микроблогов. Одно из основных ее отличий от Twitter заключается в максимальном количестве символов на один пост (5000 против 280 в Twitter).

Второй проект от авторов Debian – это pixelfed.debian.social, сервис обмена фотографиями. По словам разработчиков, он может использоваться для размещения любых снимков, в том числе и для различных фотоотчетов. На 20 марта 2020 г. регистрация в нем, как и в других сервисах была закрыта, а авторизация возможна только по заявке через сервис salsa.debian.org, аналог GitLab, при наличии учетной записи в нем.

Pixelfed, аналог Instagram

Pixelfed характеризуется наличием фотофильтров и полным отсутствием рекламы, а в будущем появятся так называемые «Истории», популярные в других социальных сетях. В настоящее время в Pixelfed зарегистрировано четыре участника, опубликовавших 17 постов с фотографиями.

YouTube и «Живой журнал» для девелоперов

Peertube.debian.social, третий проект из состава Debian Social – это децентрализованный видеохостинг и сервис видеовещания. Другими словами, это аналог YouTube.

Для удобства пользования разработчики сделали Peertube похожим на YouTube

Разработчики разрешают использовать Peertube для публикации различных полезных в Linux-среде видеороликов. Интерфейс сервиса очень напоминает YouTube, на что обращают внимание сами авторы. В настоящее для пользователей существуют определенные ограничения: максимальная объем дискового пространства для каждого из них составляет 1 ГБ, и они не могут закачивать на хостинг больше 500 МБ в день. В будущем не исключено снятие этих квот.

Отдельно разработчики представили проект Jitsi.debian.social, представляющий собой систему видеоконференций, проводимых через интернет. В отличие от других проектов Debian.Social, она не требует регистрации.

Writefreely.debian.social, платформа блогов для пользователей

«Живой журнал» здесь заменяет Writefreely.debian.social – децентрализованная платформа для создания и ведения блогов, а также сохранения заметок. В настоящее время она выглядит как единая лента публикаций различных авторов, отсортированных по дате публикации.

Отдельный сервис Wordpress.debian.social для блогов разработчиков

Writefreely.debian.social не стоит путать со схожим проектом Wordpress.debian.social. Данная платформа, основанная на движке WordPress, предназначена для ведения блогов разработчиков.

Планы на будущее

Среди перечисленных проектов нет ни одной полноценной замены современным мессенджерам. Девелоперы работают над ее созданием, но пока не называют точные сроки ее релиза.

Этот сервис будет основан на ПО Mattermost. Авторы проекта также работают над коммуникационной площадкой на базе ПО Matrix и специализированным ресурсом для обмена аудиофайлами на основе.