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«Открытые Технологии» примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2023»

Компания «Открытые Технологии» – российский системный интегратор – 21 февраля примет участие в конференции «Информационная безопасность 2023», организованной CNews.

Информационная безопасность в сочетании с импортозамещением были ключевыми направлениями цифровизации всех российских компаний в прошлом году и останутся таковыми в среднесрочной перспективе. «Открытые Технологии», являясь партнером ведущих вендоров России, имеют огромный опыт в реализации проектов с использованием отечественных разработок и решений, а также их комбинировании с иностранным программным и аппаратным обеспечением. Компания представит посетителям выставки, организованной в рамках конференции, портфель решений, сформированных в условиях санкционных ограничений.

Специалисты «Открытых Технологий» на стенде поделятся лучшими практиками применения решений по информационной безопасности, а также расскажут о компетенциях в таких областях, как миграция с зарубежных продуктов, аудит, тесты на проникновение, проектирование систем информационной безопасности и т.д.

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Цифровизация

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