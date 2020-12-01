VMware представляет платформу Modern Network для дата-центров и облачных вычислений

VMware, Inc. запустила платформу Modern Network для корпоративных пользователей и команд по разработке. Текущее и будущие решения в линейке помогут бизнесу адаптироваться к новой реальности и ускорят создание собственной передовой сетевой инфраструктуры.

Сегодня для современного бизнеса критически важна способность своевременно и с минимальными затратами реагировать на перемены. От ИТ-специалистов компании требуют быстрее обычного выполнять процессы развертывания, тестирования и итерации приложений. Приложения должны работать в любой среде: от частного до публичного облака, при этом пользовательский опыт должен быть одинаков вне зависимости от размещения приложения и местоположения пользователя. При этом традиционные аппаратно-ориентированные сетевые модели уже не отвечают современным требованиям бизнеса.

Уже более 18 000 организаций модернизировали свою сетевую инфраструктуру благодаря решению Virtual Cloud Network от VMware. Они перешли на облачные вычисления, полностью автоматизировали рабочие процессы и в несколько раз сократили время, необходимое для обновления брандмауэра или балансировщика нагрузки. Virtual Cloud Network — это комплексное, удобное и простое в использовании решение, позволяющее развертывать приложения и обеспечивать их эффективное функционирование.

«Наши клиенты должны эффективно управлять переходом на удаленную работу, организовать быструю и безопасную доставку приложений. Более того, мы понимаем, что им необходимо снизить стоимость подключения и защиты распределенной инфраструктуры, — отметил Раджив Рамасвами, операционный директор по продуктам и облачным услугам компании VMware. — Платформа Modern Network была создана как раз для этого. Она полностью изменит традиционное представление о корпоративных сетях как о совокупности аппаратных устройств, коммутаторов и маршрутизаторов. Вместо этого она предлагает нисходящий подход, в котором на первом месте стоят пользователи и приложения».

В традиционной модели сеть состоит из различных устройств — коммутаторов, маршрутизаторов, брандмауэров, систем IDS/IPS, балансировщиков нагрузки и прочего. Они устанавливаются отдельно и обычно настраиваются вручную с использованием систем обработки заявок. В рамках такого восходящего подхода приложение вынуждено использовать существующую инфраструктуру, какой бы она ни была. Платформа Modern Network предлагает нисходящий подход: создаваемая в его рамках сеть понимает требования приложения и программно управляет инфраструктурой для их выполнения.

Решение Virtual Cloud Network, созданное на основе семейства продуктов NSX от VMware, предоставляет возможности, ранее доступные только в публичных облаках, для корпоративных рабочих нагрузок, размещенных в частном облаке и мультиоблачной среде. Как и в публичном облаке, NSX обеспечивает автоматическое развертывание всех рабочих нагрузок. NSX предоставляет сервисы инфраструктуры, которые реализованы в виде программного обеспечения на серверах стандартной архитектуры, которые встроены в конвейер непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) для автоматического развертывания всех необходимых сетевых сервисов одновременно с приложением. Таким образом, компании могут развертывать все рабочие нагрузки одним щелчком мыши без размещения заявок на изменения, для исполнения которых, с использованием традиционных подходов, могут потребоваться недели.

Чтобы достичь такого уровня работы в облаке, NSX предоставляет уникальный для отрасли виртуальный стек L2–L7, объединяющий коммутацию, маршрутизацию, сетевое экранирование, средства анализа безопасности, улучшенные балансировщики нагрузки и сеть для контейнеров. VMware предоставляет возможность обеспечивать сетевую связность и защиту сред для приложений нового типа, реализованных в виде контейнеров, с помощью Tanzu Service Mesh и обеспечивает поддержку для Project Antrea — проекта с открытым исходным кодом, который реализует сеть и безопасность для платформы Kubernetes вне зависимости от ее размещения. Решение Virtual Cloud Network работает на физических серверах, в виде виртуальных машин, контейнеров и на любой облачной платформе.