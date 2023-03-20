Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain

Axoft подписал соглашение с компанией «Клауд атлас», разработчиком платформы управления контейнерами dBrain. Решение помогает оптимизировать процессы разработки и управления приложениями, снижает затраты на ИТ-инфраструктуру и повышает эффективность бизнеса в целом. Российская Kubernetes-платформа предназначена для замещения продуктов иностранных компаний в области микросервисной архитектуры и контейнеризации. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

dBrain – Enterprise-платформа для построения отказоустойчивой облачной инфраструктуры, является отечественной альтернативой Red Hat OpenShift и VMWare Tanzu. Решение используется для разработки, развертывания и эксплуатации микросервисных приложений на гибридной инфраструктуре в дата-центре клиента либо в частном облаке. dBrain обеспечивает легкий запуск кластеров Kubernetes и баз данных. Продукт имеет комплект встроенных сервисов, решающих максимальное количество задач разработки, что позволяет разработчику не отвлекаться на настройку и адаптацию сервисов. Менеджменту компаний не нужно содержать штат DevOps-инженеров для работы с Kubernetes, тратить дополнительные средства на закупку специального ПО.

Заказчики платформы – организации, использующие множество приложений и сервисов и нуждающиеся в их быстром развертывании и масштабировании. Это государственные и муниципальные учреждения, крупные и средние компании из отраслей, требующих высокого уровня отказоустойчивости систем и сохранности данных: финансового сектора, промышленности, розничной торговли, электронной коммерции. Решение востребовано среди ИТ-компаний и системных интеграторов, предоставляющих услуги по разработке, управлению и поддержке ИТ-инфраструктуры для своих клиентов. Платформа имеет ряд высоконагруженных внедрений в таких проектах, как система мониторинга общественной безопасности, онлайн-лотереи национального масштаба, система отслеживания международных транзитных перевозок, защищенный корпоративный мессенджер.

«Axoft расширяет практику DevSecOps, важной составляющей которой являются решения по оркестрации приложений и управлению микросервисной архитектурой. dBrain – отечественный разработчик продукта, который можно использовать для импортозамещения таких платформ, как Red Hat OpenShift, VMware Tanzu и Microsoft Azure Kubernetes Service. Axoft имеет обширный опыт и компетенции по работе в проектах с подобными решениями, и мы можем предлагать их нашим партнерам для развития совместного бизнеса по практике DevSecOps», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

«Мы, как разработчик самого современного ПО, видим актуальные потребности бизнеса и с оптимизмом смотрим на рынок. Мы предлагаем предприятиям решить их проблему: сохранить работу имеющегося у них ПО на новой платформе, но с привычным списком сервисов. Сегодня заказчики нуждаются в полноценно работающих на их собственных серверах облачных платформах, позволяющих получить весь необходимый набор сервисов для создания ИТ-ландшафта предприятий. Этот спрос вполне могут удовлетворить отечественные разработчики. Цель разработчиков – предоставить функциональный, надежный и всеобъемлющий сервис, который обеспечит непрерывность бизнес-процессов даже при меняющихся обстоятельствах», – отметил Дмитрий Головнич, руководитель команды разработки платформы dBrain.

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dBrain разработана с применением Open Source-решений и содержит компоненты собственной разработки команды «Клауд атлас». Решение имеет актуальный стек технологий, постоянно обновляющиеся сервисы, возможность администрирования платформы и запуска большого количества сервисов.

Вендор предоставит партнерам и их заказчикам весь комплекс работ по развертыванию и установке платформы, полную техническую поддержку. Axoft сфокусируется на наращивании экспертизы: обучении инженеров для реализации пилотных проектов и внедрений, технической поддержки продаж. В планах – проведение совместных маркетинговых мероприятий для партнеров и заказчиков, организация вводных вебинаров для партнеров.