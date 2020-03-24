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VMware представила продукты и сервисы для модернизации приложений и инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

VMware, Inc. представила комплексную линейку продуктов и сервисов для модернизации приложений и инфраструктуры. Это событие стало новой вехой в истории компании.

Компания VMware представила расширенную линейку продуктов VMware Tanzu для современных приложений, VMware Cloud Foundation 4 с Tanzu — готовую, автоматизированную, гибридную облачную платформу, которая теперь поддерживает как традиционные приложения на основе виртуальных машин, так и на основе контейнеров. Платформа предлагает новые сервисы, в том числе Tanzu Kubernetes Grid и VMware vSphere 7, повышающие эффективность разработки.

Благодаря комплексному портфелю программных продуктов для современных приложений и инфраструктуры, VMware предоставляет своим заказчикам уникальные возможности в разработке новых современных приложений, а также модернизации уже имеющегося ПО и инфраструктуры.

«Мы выводим на рынок комплексную линейку продуктов для современных приложений, которая поможет заказчикам ускорить темпы внедрения инноваций, — сказал Пэт Гелсингер, CEO VMware. — VMware убирает препятствия на пути внедрения Kubernetes и дает разработчикам свободу развертывать приложения в любом облаке, а также помогает ИТ-администраторам развить навыки поддержки новой волны современных приложений».

VMware Tanzu — это портфель продуктов и сервисов, призванный помочь компаниям быстрее предоставлять более качественное ПО. Заказчики могут использовать решения VMware Tanzu для автоматизации жизненного цикла современных приложений, для запуска Kubernetes в облаках, а также для унификации и оптимизации эксплуатации приложений в мультиоблачных средах. VMware представляет первые решения портфеля VMware Tanzu.

VMware Tanzu Kubernetes Grid — это среда выполнения кода, которая помогает заказчикам создавать и запускать мультикластерные Kubernetes-среды в рамках любой инфраструктуры по их выбору. Продукт позволяет согласованно эксплуатировать Kubernetes в любых дата-центрах, облаках гиперскейлерах, а также на периферии сети и у любых облачных сервис-провайдеров. VMware Tanzu Kubernetes Grid включает в себя уже ставшие индустриальным стандартом технологии с открытым исходным кодом, необходимые для создания и поддержки Kubernetes-сред независимо от выбранный среды развертывания. Он адаптирован к использованию в рамках крупных компаний и полностью поддерживается VMware.

VMware Tanzu Mission Control (анонсирована в августе 2019-го) — это платформа централизованного управления для согласованной эксплуатации и обеспечения безопасности инфраструктуры Kubernetes и современных приложений в рамках множества команд и облачных сред. Платформа предоставляет единую панель управления для согласованной работы в различных средах, улучшения информационной защиты, соответствия нормативам и требованиям законодательства. Разработчики получают доступ к ресурсам в режиме самообслуживания, что позволяет быстрее поставлять код в эксплуатацию. Сервис уже доступен.

VMware Tanzu Application Catalog — этот новый продукт предоставляет настраиваемый набор готовых open source-приложений из каталога Bitnami. Все приложения тщательно проверены, протестированы и готовы к эксплуатации в продуктивных средах. Сервис повышает продуктивность разработчиков ПО и предоставляет им гибкость в выборе заранее подготовленных приложений и компонентов, при этом помогая соблюсти самые строгие требования к прозрачности и информационной безопасности в рамках корпоративных ИТ. Впервые сервис был анонсирован в августе 2019 под названием Project Galleon.

Помимо выпуска новых продуктов, VMware расширяет линейку Tanzu. Завершив в декабре 2019-го сделку о приобретении компании Pivotal, VMware быстро интегрировала её команды, технологии и продукты. В частности, Pivotal Application Service (PAS) переименовали в Tanzu Application Service. Этот сервис позволяет разработчикам ускорить создание новый функций приложений, а эксплуатационным командам — обеспечить безотказную работу. Кроме того, продукт Wavefront by VMware был переименован в Tanzu Observability by Wavefront, а продукт NSX Service Mesh — в Tanzu Service Mesh, построенный на основе VMware NSX. Все эти изменения в портфеле помогут компаниям ускорить разработку, обеспечить комплексный мониторинг приложений, исполняемых в мультиоблачных средах, в том числе на основе Kubernetes, а также упростить подключение, мониторинг и информационную безопасности микросервисов.

VMware Cloud Foundation 4 в сочетании с Tanzu обеспечивает гибридную облачную инфраструктуру с согласованным управлением приложениями на основе виртуальных машин и контейнеров, со средствами информационной защиты и управления жизненным циклом в рамках программно-определяемых вычислительных, дисковых и сетевых ресурсов. Платформа призвана связать разработчиков и ИТ-команды: разработчики смогут быстрее создавать и обновлять приложения, а ИТ-команды — управлять и обеспечивать информационную безопасность. VMware Cloud Foundation 4 c Tanzu может использоваться в различных частных и публичных облачных сервисах, в том числе гиперскейлерах. Продукт будет состоять из следующих компонентов.

Новый vSphere 7: заново перепроектирован с использованием Kubernetes. Теперь платформа оптимизирована для использования и контейнеров, и виртуальных машин. Сначала vSphere 7 с Kubernetes будет доступен только в рамках VMware Cloud Foundation 4.

Новый vSAN 7: обеспечивает виртуализацию системы хранения, включая файловые службы и полностью облачные хранилища для современных приложений.

Новый vRealize 8.1: предоставляет средства для обеспечения самоуправляемой эксплуатации и современных возможностей автоматизации инфраструктуры для виртуализированных, облачных и контейнеризированных рабочих нагрузок и приложений.

NSX-T: обеспечивает полный спектр сервисов для работы в сети и обеспечения информационной безопасности, которые реализуют подключение и защиту виртуальных машин и контейнеров.

В рамках VMware Cloud Foundation 4 с Tanzu также представлены сервисы VMware Cloud Foundation. Это интегрированный набор API Kubernetes и RESTful, позволяющий компаниям обеспечивать API-доступ ко всем основным сервисам. В состав VMware Cloud Foundation Services войдут.

Runtime-сервисы Tanzu: основные сервисы для Kubernetes-разработки, включающие в себя актуальную версию Tanzu Kubernetes Grid.

Сервисы гибридной инфраструктуры: расширенный набор сервисов, в основе которого лежит новый VMware vSphere 7. Решение обеспечивает полный доступ к API-интерфейсам Kubernetes, а также к API для автоматизации infrastructure-as-code, предоставляемым с помощью vRealize Automation для работы со всем спектром приложений на основе виртуальных машин и приложений нового типа, развёрнутых в контейнерах.

VMware Cloud Foundation, оптимизированная для запуска любых приложений, предоставляет облачную операционную модель как в частных, так и в публичных облаках. Это позволяет разработчикам использовать самые современные методологии разработки и контейнерные технологии, что ускоряет ввод приложений в эксплуатацию. Компании смогут упростить управление рабочими нагрузками на основе контейнеров и виртуальных машин в различных облачных сервисах: AWS, Azure, Google, Oracle, Rackspace, IBM, а также партнёров программы VMware Cloud Verified. Это позволит улучшить производительность, отказоустойчивость и доступность.

VMware представила VMware vSphere 7, крупнейшее обновление за прошедшее десятилетие. Проект был анонсирована в августе 2019 под названием Project Pacific. vSphere была перепроектирована в открытую платформу, которая использует API Kubernetes и реализует «облачный» опыт взаимодействия с платформой и приложениями для разработчиков и служб эксплуатации. Это ключевой компонент линейки VMware Tanzu. Новый релиз будет поддерживать все приложения, современные и традиционные, любые комбинации виртуальных машин, контейнеров и Kubernetes.

VMware vSphere 7 будет и дальше помогать компаниям повышать эффективность разработчиков и служб эксплуатации, быстрее внедрять инновации, повышать информационную безопасность, стабильность и соответствие требованиям регуляторов, а также снижать стоимость традиционной корпоративной инфраструктуры. Новые возможности продукта позволят.

Повысить продуктивность: разработчики смогут повысить свою продуктивность и получат пользу от доступа к инфраструктуре в режиме самообслуживания и дополнительных функций, благодаря которым на управление инфраструктурой им потребуется меньше времени. Tanzu Kubernetes Grid встроен в vSphere 7 с Kubernetes как часть VMware Cloud Foundation 4, таким образом Kubernetes-кластеры предоставляются разработчикам как сервисы.

Добиться гибкой эксплуатации: команды ИТ эксплуатации оценят новый подход к управлению, ориентированному на приложения, более простое управление жизненным циклом и унифицированную платформу для согласованной эксплуатации в разных облаках, ЦОД и периферийных средах.

Ускорить внедрение инноваций: всем корпоративным приложениям пойдут на пользу изменения в vSphere 7, которые призваны ускорить внедрение инноваций. Появится возможность использовать ресурсы видеокарт для повышения производительности AI / ML-приложений, которые используют эластичные пулы ресурсов GPU. Кроме того, заказчики смогут повысить производительность приложений, чувствительных к уровню задержки, с помощью улучшенных DRS и vMotion, а также расширенной поддержки функций persistent memory (PMEM).

Помимо прочего, VMware vSphere 7 позволит компаниям сохранить выгоды от уже сделанных инвестиций в технологию, инструментарий и навыки по работе с vSphere.

Уже доступны такие продукты, как VMware Tanzu Application Catalog, VMware Tanzu Kubernetes Grid и VMware Tanzu Mission Control.

VMware Cloud Foundation 4, VMware vSphere 7, VMware vSAN 7, VMware vRealize Automation 8.1 и VMware vRealize Operations 8.1 (локальная и SaaS-версия) будут доступны 1 мая 2020 (в конце первого квартала 2021-го финансового года VMware).

VMware vSphere 7 будет доступна в двух основных редакциях. Первая — vSphere с Kubernetes — будет доступна в VMware Cloud Foundation 4 с Tanzu для работы с приложениями на основе контейнеров и виртуальных машин. Вторая - vSphere 7 также будет так же доступна в редакции для работы только с приложениями на основе виртуальных машин в нескольких версиях, включая VMware vSphere Standard Edition.

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