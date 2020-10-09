VMware совместно с Lumen расширяет возможности перефирийных вычислений

VMware и Lumen Technologies объявили о расширении сотрудничества в области перефирийных вычислений, сетевых технологий и безопасности. Это позволит организациям использовать ЦОД, облако и переферийную сеть для переноса бизнес-приложений с долгим откликом и неэффективным расположением ближе к месту взаимодействия с пользователями.

На конференции VMworld компании Lumen и VMware рассказали, каким образом Lumen может переносить рабочие нагрузки и управлять ими с помощью технологий VMware, какие решения для переферийных вычислений предлагает Lumen и как заказчики могут работать на разных гибридных облаках, включая VMware Cloud, как решения Lumen, созданные на платформе VMware Cloud Foundation или связанные с ней, позволяют компаниям внедрять инновационные технологии с временем отклика менее 10 мс в более чем 2200 общедоступных ЦОД и 170 000 корпоративных средах с оптоволоконными сетями по всему миру.

«Когда мы обсуждаем цифровые бизнес-проекты с нашими клиентами, они часто говорят о том, что поддержка приложений на границе сети, где требуется быстрый отклик, крайне важна. Компаниям нужна высокая производительность и надежная безопасность. Мы считаем, что сочетание переферийных вычислений, сетевых и ИТ-услуг компании Lumen и программного обеспечения VMware даст клиентам серьезные преимущества. Вместе мы поможем компаниям с разными бизнес-моделями из различных отраслей получать, анализировать и грамотно использовать корпоративные данные для достижения ожидаемых результатов», — сказал Шон Эндрюс, директор по маркетингу Lumen.

Используя решение VMware SD-WAN by VeloCloud и недавно представленную платформу VMware SASE, Lumen сможет внедрить VMware SD-WAN, VMware Workspace ONE и VMware Carbon Black в свои решения. Это поможет предоставить технологии для мобильной работы в глобальной переферийной инфраструктуре предприятий любого размера в различных отраслях.

Кроме того, у Lumen появится возможность разрабатывать сервисы переферийных вычислений, на основе которых организации смогут создавать новые цифровые решения с помощью VMware Tanzu, чтобы обеспечить стабильную работу приложений в ЦОД, облаке и на границе передачи данных по сети Lumen. Доступ к граничным вычислительным центрам Lumen повысит производительсноть приложений, так как подключение к многооблачным средам станет более быстрым.

«Благодаря совместным проектам Lumen и VMware компании смогут сделать шаг к развитию цифрового бизнеса. Мы предлагаем организациям воспользоваться преимуществами комплексных решений для поддержки их клиентов, процессов, данных, необходимых для успешного развития бизнеса» — отметил Раджив Рамасвами, главный операционный директор по продуктам и облачным услугам VMware.

В середине сентября компания получила новое название (Lumen) и определила свою новую цель — разрабатывать технологии для общего прогресса человечества. Чтобы соответствовать тробещаниям приблжающейся четвертой промышленной революции, Lumen помогает бизнесу в разных сферах получать, анализировать и использовать данные.