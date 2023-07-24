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Облачный провайдер Serverspace ускорил обработку запросов на 40%

Облачный провайдер Serverspace продолжает работать над ускорением обработки запросов пользователей. Компания отчиталась о сокращении времени на первичную отработку заявок на 40%.

Помимо увеличения требований к отбору специалистов, в компании модернизировали процесс обработки заявок: расширили базу знаний типовых запросов пользователей (добавили более 100 инструкций), а также пересмотрели структуру обучения специалистов и их ключевые показатели эффективности (KPI). Внедренные изменения уже показали свою эффективность: скорость первичной обработки запросов по итогам июня выросла на 40%.

Как ранее заявляли представители облачного провайдера, целью проекта является решение пользовательских запросов всего за 30 минут. При достижении поставленной цели, среднее время ответа на любое сообщение пользователя будет равняться 5 минутам. Это позволит повысить уровень удовлетворенности клиентов Serverspace. Согласно внутренним опросам пользователей, качество техподдержки является решающим фактором при выборе облачного провайдера (60% опрошенных поставили техническую поддержку на первое место в рейтинге качеств).

«Мы уделяем особое внимание ускорению процесса решения запросов пользователей. Служба поддержки нашей компании – её весомое преимущество. Наряду с высоким качеством инструментов виртуализации, крайне важен соответствующий уровень экспертности в решении возникающих вопросов, поэтому над улучшением качества и скоростью предоставления обратной связи мы работаем постоянно», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

Благодаря установленным стандартам обслуживания и непрерывному улучшению качества облачных сервисов, служба поддержки компании помогает клиентам решать возникающие технические вопросы в кратчайшие сроки.

Serverspace – международный облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux и Windows из любой точки мира менее чем за 1 минуту. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.

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